أخبار الإنترنت

فيسبوك تطلق ميزة لإزالة المنشورات القديمة “المُحرجة” بالجُملة

فيسبوك تطلق ميزة لإزالة المنشورات القديمة "المُحرجة" بالجملة
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أعلنت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزتها الجديدة المسماة (إدارة النشاط) Manage Activity التي تهدف إلى تمكين المستخدمين من حذف المنشورات القديمة.

ويمكن استخدام ميزة (إدارة النشاط) الجديدة لحذف المنشورات القديمة فرادى أو بالجُملة، وتقول فيسبوك: إنها ستقدم خيارات تصفية للمساعدة في العثور على المنشورات التي تضم فيها أشخاصًا معينين، أو التي نُشرت في نطاق زمني معين.

فيسبوك تطلق ميزة لإزالة المنشورات القديمة “المُحرجة” بالجملة

وأوضحت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – في تدوينة أن ميزة (إدارة النشاط) سوف تُقدَّم أولًا لمستخدمي تطبيقها على الأجهزة المحمولة.

ووفقًا لفيسبوك، تهدف هذه الميزة إلى “أن تُسهِّل عليك إدارة حضورك في فيسبوك لتعكس بدقة أكثر شخصيتك الحالية”، وأشارت الشركة إلى أنه يمكن استخدام الميزة لمن يريد التخلص من جميع المنشورات التي تذكره بعلاقة قديمة.

وتأتي الميزة بخيارين مختلفين لإزالة المنشورات من الخط الزمني، إذ يتيح الأول إرسالها إلى سلة المهملات، حيث ستُزال من العرض العام فورًا ثم تُحذف نهائيًا من الشبكة بعد 30 يومًا. أما الخيار الثاني، فهو يتيح أرشفة المنشورات لُتزال من العرض العام ولكنها تبقى متاحة للعرض الخاص.

يُشار إلى أن ميزة (إدارة النشاط) هي أحدث محاولة من فيسبوك لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم. ففي العام الماضي، أطلقت أداة (مسح السجل) Clear History التي تتيح للمستخدمين فصل بيانات تصفح الويب الخاصة بهم عن حسابهم في فيسبوك.

فيسبوك تطلق ميزة لإزالة المنشورات القديمة “المُحرجة” بالجملة
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