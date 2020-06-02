صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في محرر العروض التقديمية Slidebean بخصم 95%

الاشتراك مدى الحياة في في محرر العروض التقديمية Slidebean ـــ Slidebean Premium: Lifetime Subscription.

تتيح لك هذه الصفقة الاشتراك مدى الحياة في خطة (Slidebean Premium) التي تضم العديد من الميزات التي تساعدك في إنشاء عروض تقديمية احترافية بسرعة.

يمكنك تخصيص التصميم النهائي باستخدام مجموعة من قوالب التصميم، ولوحات الألوان، ومجموعة متميزة من الخطوط، ومكتبات صور وأيقونات.

الوصول إلى مجموعات قوالب معدة سابقًا لبعض المجالات مثل: التسويق والمبيعات، والشركات الناشئة، والطلاب والمعلمين، حيث يكون كل ما عليك فعله هو ملء الفراغات للحصول على العرض الذي يناسبك.

يمكنك التعاون مع الآخرين لإنشاء العروض التقديمية.

يمكنك مشاركة العروض التقديمية مع الآخرين من خلال أي جهاز بسهولة.

تضمين العروض التقديمية في موقع الويب الخاص بك من خلال تصدير نسخة من العرض التقديمي بصيغة HTML.

يمكنك تصدير العروض التقديمية بتنسيق PDF أو PPT في دقائق.

التحكم في تشغيل العرض التقديمي من هاتفك بدون تطبيق.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

هذه الخطة متاحة للمستخدمين الجدد.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1140 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تُعتبر (العروض التقديمية) Presentations أدوات مهمة جدًا في مجال الأعمال التجارية، وسواء كنت تقوم باستعراض الأرباح السنوية لرؤسائك، أو تحاول إقناع مستثمر ما بتمويل مشروعك الناشيء، أو تحاول إقناع فريقك بفكرة جيدة، فالعرض التقديمي المتكامل سيكون هو مفتاح نجاحك.

يمكنك الاعتماد على برنامج باوربوينت لإنشاء العرض التقديمي، ولكن المشكلة الوحيدة هي أن إنشاء شرائح مميزة للعرض التقديمي من نقطة الصفر في باوربوينت يتطلب جهدًا كبيرًا، كما أنه يستهلك الكثير من الوقت.

إذا كان عملك يتطلب إنشاء الكثير من العروض التقديمية، و Pitch Decks فيمكنك الاستفادة من الاشتراك مدى الحياة في محرر العروض التقديمية Slidebean الذي يتيح لك إنشاء عروض تقديمية كاملة بنقرة واحدة، كل ما عليك فعله هو إضافة المحتوى الذي تريد عرضه إلى قوالب جاهزة يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك مع خصم يصل إلى 95%.

تعتمد منصة Slidebean في عملها على الذكاء الاصطناعي لتصميم شرائح العرض التقديمي تلقائيًا، مما يتيح لك التركيز على ما هو أكثر أهمية لعرضك التقديمي وهو المحتوى.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1140 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

الحصول على الصفقة: من هنا.