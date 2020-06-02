صفقة اليوم.. احترف مهارات القيادة وإدارة الأعمال عن بعد مع خصم 98%

حزمة القيادة وإدارة الأعمال The Business Leadership & Management Bundle.

عدد الدورات: 9.

عدد الدروس: 106.

المدة: 9 ساعات.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف كافة مهارات القيادة ابتداءً من كيفية إجراء المقابلات لاختيار أفضل المرشحين، وتقديم عروض العمل والتفاوض بشأنها، وتوظيف فرق العمل الافتراضية وإداراتها، وحتى تحديد أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها لبناء فريقك وإدارته عن بُعد عبر الإنترنت.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تشجيع الموظفين الجدد على أن يكونوا منتجين وفعالين فور بدء العمل، ودورة أخرى حول إدارة الاجتماعات عن بُعد بنجاح. ودورة أخرى حول أفضل الممارسات لمساعدة فرق العمل التعاونية على أن تكون أكثر فعالية.

كما ستتعلم أسس منهجية Lean الإدارية التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء، وتخفيض التكاليف والأخطار، وزيادة نسبة رضا العملاء.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1791 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

شهد عالم الأعمال تغييرات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث يعمل الكثير من الناس عن بُعد لتقليل انتشار الفيروس، وهذا يمثل تحديات جديدة للقادة والمديرين، خاصةً فيما يتعلق بكيفية إدارة الجداول والمشاريع، والتنسيق والتواصل مع فرق العمل أثناء تنفيذ المشاريع عن بُعد.

يمكنك تطوير مهاراتك في مجال القيادة وإدارة الأعمال من خلال الاشتراك في هذه الحزمة التدريبية الكاملة (The Business Leadership & Management Bundle)، التي تقدم لك أكثر من 9 ساعات تدريبية حول أفضل الممارسات في التوظيف، والإدارة عن بُعد مع خصم يصل إلى 98%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1791 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: