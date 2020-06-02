أجهزة محمولة

تسريب مواصفات هواتف Redmi 9 المرتقبة من شاومي

تسريب مواصفات هواتف Redmi 9 المرتقبة من شاومي
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نشر أحد أصحاب التسريبات على موقع تويتر مواصفات هواتف سلسلة (ردمي 9) Redmi 9 المرتقبة من شركة شاومي، والتي يبدو أنها ستشمل ثلاثة هواتف، هي: (ردمي 9أي) Redmi 9A، و(ردمي 9) Redmi 9، و(ردمي 9سي) Redmi 9C.

ووفقًا للتسريبات، فإن الهواتف الثلاثة ستشترك في الشاشة التي ستكون من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات، كما ستشترك في الكاميرا الأمامية التي ستكون بدقة 5 ميجابكسل، والبطارية التي ستكون بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وسيكون هاتف (ردمي 9أي) أرخصها، وسيقدم كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. وسيحتوي الهاتف معالجًا من نوع Helio G25، أما دقة الشاشة فستكون +HD.

تسريب مواصفات هواتف Redmi 9 المرتقبة من شاومي

أما هاتف (ردمي 9) فسيحتوي معالجًا من نوع Helio G70، وأربع كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، مع 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. أما سعر الهاتف فسيتراوح بين 160 يورو و180 يورو.

ونشر حساب Sudhanshu1414 أن هاتف (ردمي 9سي) سيأتي في خيارين، الأول يقدم ثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، و2 ميجابكسل ولكنه لن يدعم تقنية NFC، أما الآخر فسيدعم التقنية ولكنه سيقدم كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل. وسيحتوي الخياران معالجًا من نوع Helio G35 مع سعر 130 يورو، و150 يورو.

وستشترك الهواتف الثلاثة أيضًا في تقديم منفذ من نوع USB-C وهو أمر مستحسن بالنظر إلى أن الهواتف من الفئة المنخفضة، كما ستقدم منفذًا لسماعات الأذن، وحساس بصمة يُتوقع أن يكون في جانبها.

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