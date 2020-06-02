نصائح تكنولوجية

أهم 3 ميزات أمان جديدة في تحديث نظام ويندوز 10 الأخير 

أهم 3 ميزات أمان جديدة في تحديث نظام ويندوز 10 الأخير
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بدأت شركة مايكروسوفت في نهاية الشهر الماضي في طرح تحديث شهر مايو 2020 لنظام التشغيل ويندوز 10 – والمعروف أيضًا باسم إصدار (Windows 10 2004) – لعموم المستخدمين، ويتضمن هذا التحديث العديد من الميزات لتحسين الأمان والخصوصية، مع أداء أسرع لزيادة الإنتاجية.

يأتي تحديث ويندوز الأخير مزودًا بالعديد من الميزات الجديدة – التي ذكرناها بالتفصيل في مقال سابق –  ولكنه يتضمن أيضًا العديد من التحسينات في ميزات الأمان التي تقول مايكروسوفت عنها أنها توفر مستوى حماية أعلى لمستخدمي ويندوز 10.

فيما يلي أهم 3 ميزات أمان جديدة في تحديث نظام ويندوز 10 الأخير:

1- أداة حماية جديدة في تطبيق Windows Security:

يتضمن تحديث ويندوز 10 الأخير أداة جديدة تحمل اسم (الحماية القائمة على السمعة) Reputation-based protection في تطبيق الأمان المدمج (Windows Security)، وتتيح لك حظر التطبيقات التي قد تكون ضارة، فعندما تحاول تثبيت تطبيق ما قمت بتنزيله من أحد المواقع ويتضمن برمجيات ضارة سيُحظر، وسيعرض لك تطبيق الأمان إشعارًا يوضح لك المشكلة .

لتفعيل هذه الأداة في نظام ويندوز 10، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • بعد تثبيت التحديث، انتقل إلى صفحة (الإعدادات).
  • اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.
  • اضغط على خيار (أمان ويندوز) Windows Security.
  • اضغط على خيار (التحكم في التطبيقات والمتصفح) App & browser control.

أهم 3 ميزات أمان جديدة في تحديث نظام ويندوز 10 الأخير

  • اضغط على خيار (Reputation-based protection)؛ ثم قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التبديل الموجود أسفله.

  • كما يمكنك تفعيل كافة الخيارات الموجودة أسفله، للمزيد الحماية.

بمجرد تفعيل هذه الأداة سيبدأ نظام ويندوز 10 في حظر التطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة، والتي تعرض إعلانات، أو تحاول تغيير إعدادات المتصفح، أو إعدادات النظام.

2- تحسينات في ميزة المصادقة (Windows Hello):

يتضمن تحديث ويندوز 10 الأخير بعض التحسينات في ميزة المصادقة (Windows Hello) لتوفير المزيد من الطرق التي يمكن استخدامها لحماية جهازك.

حيث يمكن لمستخدمي ويندوز 10 الآن استخدام (Windows Hello) لتسجيل الدخول إلى الوضع الآمن عندما تحتاج إلى استكشاف أخطاء الحاسوب وإصلاحها.

لاستخدام (Windows Hello) في الوضع الآمن، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • قم بإعداد مصادقة (Windows Hello) من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم اضغط على الحسابات، ثم اضغط على خيارات تسجيل الدخول.

أهم 3 ميزات أمان جديدة في تحديث نظام ويندوز 10 الأخير

  • بعد إعداد Windows Hello، انتقل إلى الإعدادات.
  • اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update and Security، ثم اضغط على خيار (Recovery).
  • تحت قسم (بدء التشغيل المتقدم) Advanced startup، حدد (إعادة التشغيل الآن) Restart now.
  •  في شاشة Boot؛ حدد استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ثم (خيارات متقدمة)، ثم إعادة التشغيل.
  • في النافذة التي تظهر لك، اضغط على زر F5 لبدء تشغيل الحاسوب في الوضع الآمن مع الاتصال بالشبكة، أو F4 لاستخدام الوضع الآمن بدون اتصال.

كما يسمح لك تحسين آخر في ميزة (Windows Hello) باستخدامها لتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك.

م بتحديد الخيارات الموجودة أسفله.

3- دعم اتصال Wi-Fi 6، وبروتوكول WPA3:

يدعم تحديث ويندوز 10 الأخير اتصال Wi-Fi 6 وبروتوكول WPA3، حيث يوفر معيار (Wi-Fi 6) الجديد سرعة اتصال أكبر، وأداء أفضل عندما تكون لديك أجهزة متعددة متصلة بالشبكة نفسها.

كما أضافت مايكروسوفت بروتوكول الأمان اللاسلكي WPA3 إلى ويندوز 10 إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يدعمه، للحماية من الهجمات الضارة عن طريق حظر عملية المصادقة اللاسلكية بعد عدة محاولات تسجيل دخول فاشلة للجهاز. ويتضمن أيضًا إمكانات تشفير جديدة لتشفير الاتصالات بين كل جهاز وجهاز التوجيه.

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