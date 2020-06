آبل تطلق تحديثًا يصلح الثغرة وراء أحدث أداة “جيلبريك”

أطلقت شركة آبل اليوم الاثنين الإصدار 13.5.1 من نظام iOS المشغل لهواتف آيفون، وذلك بهدف إصلاح الثغرة التي سمحت بتطوير الأداة التي تكسر حماية جميع هواتف آيفون تقريبًا.

وتقول الشركة: إن التحديث يوفر تحديثات أمنية مهمة، ويُوصى به لجميع المستخدمين. ومع أن سجل التغييرات الخاص بالتحديث لم يكشف عن الكثير من التفاصيل، إلا أن حساب تحديثات آبل Apple Software Updates في موقع تويتر أشار إلى أن التحديث يهدف إلى تصحيح الثغرة في النواة التي سمحت بتطوير أداة كسر الحماية التي أطلقها فريق Unc0ver.

New in #iOS 13.5.1:

• Security updates and bug fixes

FYI: Unc0ver jailbreak no longer works on iOS 13.5.1#iOS1351

