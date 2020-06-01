ZTE تعلن رسميًا عن هاتف Axon 11 SE 5G

أعلنت شركة (ZTE) الصينية اليوم رسميًا عن هاتفها الأحدث (Axon 11 SE 5G)، وتعد الميزة الرئيسية لهذا الهاتف هي تضمنه معالج (MediaTek Dimensity 800)، الذي يسمح بتشغيل شبكات الجيل الخامس (5G) بالوضع المزدوج، بشكل مماثل لمعالج كوالكوم (Snapdragon 765G 5G).

وتدعي (ZTE) أن هاتف (Axon 11 SE 5G) يمكنه أن يتحمل ساعة من الألعاب الثقيلة أثناء الشحن مع البقاء تحت 40 درجة، وذلك بفضل الجرافيت الحراري وأجهزة استشعار درجة الحرارة التي تغطي معظم مناطق اللوحة الأم والبطارية، مما يبدد الحرارة بكفاءة من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 6.53 إنشًا وبدقة 2340×1080 بكسل، ويعمل (Axon 11 SE 5G) بنظام أندرويد 10 بواجهة المستخدم المخصصة (MiFavor UI OS).

وهناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0، مع كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة F/1.79، وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة F/2.2 فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة F/2.4، ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة F/2.4.

ويوجد في الداخل بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تدعي (ZTE) أنها يمكن أن تتحمل 12 ساعة من الاستخدام الشاق ويمكن إعادة شحنها سلكيًا إلى نسبة 50 في المئة خلال 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى محرك الأداء الجديد (Z-Booster 2.0)، الذي يجعل التطبيقات تبدأ بشكل أسرع، ويزيد عمر البطارية بنسبة 35 في المئة.

ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR4x) ومساحة تخزين داخلية من نوع (UFS 2.1)، ويباع بسعر 250 يورو لنسخة 6/128 جيجابايت وبسعر 290 يورو لنسخة 8/128 جيجابايت وبسعر 330 يورو لنسخة 8/256 جيجابايت، ويمكنك الاختيار بين ألوان (Aurora Glamour) و (Aurora Glacier).