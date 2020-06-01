أجهزة محمولة

Honor Play 4 Pro يأتي بمستشعر لقياس درجة حرارة الجسم

Honor Play 4 Pro يأتي بمستشعر لقياس درجة حرارة الجسم
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تخطط العلامة التجارية الفرعية (هونر) Honor التابعة لشركة هواوي لإطلاق سلسلة (Honor Play 4) للهواتف الذكية في 3 يونيو في بلدها الصين، وذلك وفقًا لعدة تقارير إعلامية، ويقال إن السلسلة تشمل كل من (Honor Play 4) و (Honor Play 4 Pro).

وظهر هاتف (Honor Play 4) في الآونة الأخيرة ضمن موقع هيئة الاتصالات الصينية (TENAA) وموقع الهيئة التنظيمية الصينية (MIIT)، حيث تم الكشف عن بعض المواصفات الرئيسية، فيما ظهرت الآن بعض المعلومات الرئيسية حول (Honor Play 4 Pro).

ويأتي هاتف (Honor Play 4 Pro) بشاشة بقياس 6.57 إنشًا وبدقة 1080×2400 بكسل، ويعمل بمعالج (Kirin 990 5G)، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) بالوضع المزدوج، لكن لا تتوفر في الوقت الحالي معلومات بشأن خيارات ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين.

وتكشف القائمة أيضًا أنه يتضمن بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع (Huawei SuperCharge) بقوة 40 واط، وسيعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة المستخدم المخصصة (EMUI 10) وخدمات هواوي (HMS).

ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32+8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة، التي يعتقد في الوقت الحالي أنها تأتي بدقة 40+8 ميجابكسل، بالإضافة إلى ماسح بصمة جانبي.

وشارك مدير العلامة التجارية في الصين مقطع فيديو للهاتف يكشف أنه سيحتوي على مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم، وهي ميزة نادرة إلى حد ما ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في هذه الأوقات الوبائية.

وعلى صعيد متصل، فإن قائمة (TENAA) توضح أن جهاز (Honor Play 4) يأتي بشاشة بقياس 6.86 إنشًا وبدقة 1080×2400 بكسل، ويقال إنه يحتوي على تصميم بثقب للكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، ويشاع أن الهاتف يعمل بمعالج (MediaTek Dimensity 800 5G).

أما من حيث التخزين، فمن المحتمل أن يقدم خيارات 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إلى جانب خيارات 64 أو 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ومن المفترض أن يتضمن الهاتف بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، ويعمل بأحدث نظام أندرويد 10.

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