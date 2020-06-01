هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: 500% نسبة ارتفاع مناديب التوصيل السعوديين

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم عن ارتفاع نسبة مناديب التوصيل السعوديين النشطين في تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة إلى أكثر من 500 في المئة منذ بدء منع التجول في نهاية شهر مارس الماضي.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيانها إن زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لتطبيقات التوصيل منذ بدء جائحة كورونا ساهمت في تسجيل رقم جديد للطلبات المنفذة حيث تجاوزت نسبة الطلبات المنفذة أكثر من 240 في المئة مقارنة مع 54 في المئة بداية شهر أبريل الماضي، مضيفةً بأن تطبيقات التوصيل تمكنت من تنفيذ أكثر من 12 مليون طلب في أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة يغطيها نشاط تطبيقات التوصيل.

قال مدير عام الخدمات البريدية واللوجستية في الهيئة، المهندس نايف بن عبدالحكيم ششه، إن الهيئة قامت بالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة تضمن فاعلية هذا النشاط الهام خلال الجائحة، مستشهداً بإطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقتٍ سابق، وإطلاق برنامج دعم مالي لتحفيز الشباب السعودي للانضمام لتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، والذي يشمل على حوافز مالية وفرص تحفيزية للشباب السعودي، في خطوةٍ مهمة نحو توطين هذا القطاع الحيوي.

أضاف المهندس ششه بأن إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات التوصيل كان أحد الأهداف الرئيسية للهيئة، من خلال التعاون المشترك والبناء مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة.

دعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، التي بلغ مجموعها 32 تطبيقًا حتى اليوم.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقوم بتكثيف عملياتها الرقابية والتفتيشية لكافة مقدمي الخدمات؛ للتحقق من التزامهم بالتدابير الوقائية، وتتخذ العديد من الإجراءات النظامية ضد المخالفين.