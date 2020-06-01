كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على هاتف Huawei P40 Pro

يعتبر هاتف Huawei P40 Pro من الهواتف الرائعة، حيث يحوي على عتاد جيد، لكن لا يأتي Huawei P40 Pro مزودًا بخدمات جوجل بلاي وهذا بسبب العقوبات المفروضة على هواوي.

هذا يعني أن هواوي غير قادرة على ترخيص خدمات جوجل بلاي ولهذا السبب يتم حذفها من الهاتف، وبقدر ما نود أن نعتقد أن الخدمات والتطبيقات البديلة يمكن أن تملأ هذا الفراغ، فإن التصور العام هو أنها ستكون تجربة مختلفة جدًا وسلبية، لكن الخبر السار هو أن هناك طرقًا يمكن من خلالها تثبيت متجر جوجل بلاي على Huawei P40 Pro لكن قبل أن تبدأ بعملية التثبيت يجب عليك القيام بعمل نسخة احتياطية لهاتفك وجميع ملفاته في حالة حدوث خطأ ما، كما ستحتاج إلى محرك أقراص (USB) ومحول يتيح لك توصيله مع الهاتف.

كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على Huawei P40 Pro:

قم بتنزيل ملف هواوي ( GMS ).

قم بتحميل الملف على محرك أقراص (USB) وقم بتوصيله بهاتف Huawei P40 Pro.

انتقل إلى الإعدادات ثم النظام والتحديثات ثم النسخ الاحتياطي والاستعادة ثم النسخ الاحتياطي للبيانات ثم وحدة التخزين الخارجية ثم وحدة تخزين (USB).

حدد الملف الذي قمت بتحميله على محرك أقراص (USB) واضغط على استعادة.

أدخل كلمة المرور التي تظهر على الشاشة واضغط على موافق.

امسح جميع تطبيقات الخلفية.

ابحث عن التطبيق على شاشتك الرئيسية باستخدام رمز (G) الأرجواني واضغط عليه لتشغيل التطبيق.

بمجرد تثبيت التطبيق:

انقر فوق تنشيط.

اضغط على سماح.

ارجع إلى الشاشة الرئيسية وامسح جميع تطبيقات الخلفية مرة أخرى.

أعد تشغيل التطبيق وانقر على الزر الأزرق أسفل الشاشة واتركه يعمل في الخلفية.

انتقل إلى ملفات هاتفك وافتح محرك أقراص (USB).

ابحث عن مجلد تثبيت جوجل واضغط عليه.

سيكون عليك تثبيت الملفات الستة الأولى، لذا اضغط عليها واحدًا تلو الآخر لتثبيتها.

بعد تثبيت التطبيقات:

انتقل إلى الإعدادات ثم المستخدمون والحسابات.

انقر فوق إضافة حساب وحدد جوجل.

ستظهر رسالة خطأ تعلمك بأنه تم إنشاء التطبيق لإصدار قديم من نظام أندرويد، انقر فوق موافق على أي حال.

اضغط فوق خيار (Existing).

أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى جوجل واضغط على تسجيل الدخول.

اضغط على التالي.

في هذه المرحلة، يمكنك الاستمرار في إضافة حسابات جوجل التي تريد ربطها بالجهاز، لكن سيتعين عليك القيام بذلك الآن، لأنه بمجرد اكتمال العملية لن تتمكن من ذلك ما لم تقم بإعادة إجراء التثبيت بالكامل.

امسح جميع تطبيقات الخلفية.

تثبيت (Google Services Framework):

انتقل إلى ملفات هاتفك وافتح محرك أقراص (USB).

ابحث عن مجلد تثبيت جوجل واضغط عليه.

انقر على الملف السابع الذي يحمل اسم (Google Services Framework).

اضغط على سماح.

انقر فوق تثبيت وانتظر.

بمجرد التثبيت انقر فوق تم.

امنح هاتف Huawei P40 Pro دقيقة أو دقيقتين وستبدأ في رؤية مجموعة من رسائل الخطأ، التي ستكون طبيعية، يمكنك بعد ذلك اختيار تجاهل رسائل الخطأ هذه إذا كانت مزعجة للغاية.

انتقل إلى الشاشة الرئيسية لهاتفك وسترى تطبيق متجر جوجل بلاي مباشرةً.

كيفية التخلص من رسائل الخطأ:

قم بتشغيل متجر جوجل بلاي المثبت حديثًا.

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق يسمى ( Device ID ).

قم بتشغيل التطبيق وابحث عن (Google Service Framework).

امسح تطبيقات الخلفية.

انتقل إلى إعدادات هاتفك ثم التطبيقات.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى وحدد إظهار عمليات النظام.

ابحث عن خدمات جوجل بلاي الآن.

انقر فوق فرض الإيقاف.

اضغط على إلغاء التثبيت.

امسح جميع تطبيقات الخلفية.

انتقل إلى ملفات هاتفك وافتح محرك أقراص (USB).

انقر على مجلد تثبيت جوجل وثبت التطبيق الثامن المسمى (GMS Core Mod 1).

اضغط على سماح.

انقر فوق تثبيت.

انتقل إلى إعدادات هاتفك ثم التطبيقات.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى وحدد إظهار عمليات النظام.

ابحث عن (Google Services Framework) واضغط عليه ثم انتقل إلى التخزين.

انقر فوق مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات.

إعادة إنشاء (Google Services Framework ID):

امسح جميع تطبيقات الخلفية.

قم بتشغيل تطبيق معرف الجهاز وستلاحظ اختفاء معرف خدمات (Google Services Framework).

تشغيل متجر جوجل بلاي، في هذه المرحلة قد يتم الترحيب برسالة خطأ تطلب منك إعادة المحاولة، استمر في القيام بذلك حتى يتم تشغيل التطبيق دون أي رسائل خطأ، قد يستغرق هذا الأمر عدة محاولات.

شغّل تطبيق (Device ID) وتحقق مما إذا كان معرّف (Google Services Framework ID) قد أعيد إنشاؤه.

كرر الخطوتين 3 و 4 حتى يظهر المعرف مرة أخرى.

بمجرد تخزين معرّف (Google Services Framework ID)، انتقل إلى إعدادات الهاتف ثم التطبيقات.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى وحدد إظهار عمليات النظام.

ابحث عن خدمات جوجل بلاي الآن، وانقر فوق فرض الإيقاف.

اضغط على إلغاء التثبيت.

انتقل إلى ملفات هاتفك وافتح محرك أقراص (USB).

انقر على مجلد تثبيت جوجل وقم بتثبيت التطبيق التاسع المسمى (GMS Core Mod 2).

اضغط على سماح.

انقر فوق تثبيت.

عند اتباع هذه الخطوات بالشكل الصحيح فيجب أن يتم تثبيت متجر جوجل بلاي على هاتف Huawei P40 Pro، لكن حذرت جوجل من تحميل تطبيقاتها بشكل جانبي، لذا من المحتمل أن تواجهك مشكلات عند محاولة استخدامها.