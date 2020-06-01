كل ما يجب عليك معرفته عن هواتف Pixel 4A و 4A XL القادمة من جوجل

من المتوقع أن تطلق شركة جوجل هاتفي Pixel 4a، و Pixel 4a XL، وهما النسخة المنخفضة التكلفة من هواتف Pixel 4 و Pixel 4 XL، التي أطلقتها في نهاية 2019. حيث تُصنف هذه الهواتف ضمن هواتف الفئة المتوسطة لاستهداف المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة، مع تقديم ميزات قوية تساعدها على المنافسة في هذا السوق.

إليك كل ما تريد معرفته عن هواتف جوجل Pixel 4A القادمة:



السعر نفسه، وقد يكون أرخص:

في العام الماضي أطلقت جوجل هاتفي Pixel 3A و Pixel 3A XL بسعر يبدأ من 399 دولارًا و 479 دولارًا على التوالي، لذا لن يكون من المستغرب إذا احتفظت جوجل بنموذج التسعير نفسه لهواتفها القادمة هذا العام لسببين:

أولًا: ليس من المنطقي رفع سعر هاتف موجه بشكل أساسي للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

ثانيًا: أصبح تسعير الهواتف المتوسطة المواصفات بهذا المبلغ سِمة أساسية للكثير من شركات تصنيع الهواتف الذكية لجذب المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت العديد من التقارير تذكر بأن تكلفة شراء هاتف Pixel 4A قد يكون أرخص، حيث من المتوقع أن يبدأ بسعر 349 دولارًا، وإذا صحت هذه التقارير فمن المتوقع أن يجعله هذا السعر أكثر قدرة على المنافسة مع هاتف آبل iPhone SE الجديد وسلسلة هواتف Galaxy A من سامسونج.

إصدار نظام التشغيل:

قد يشعر البعض بالتفاؤل لأن هاتف Pixel 4A قد يأتي بالنسخة النهائية من إصدار نظام التشغيل أندرويد 11، إلا أن جوجل أجلت إطلاق نظام التشغيل أندرويد 11 في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات في الولايات المتحدة، بدون تحديد موعد جديد لإطلاقه.

لذلك من المتوقع أن تطلق جوجل هواتف Pixel 4A بإصدار أندرويد 10، ولكنها بالتأكيد ستحصل على إصدار أندرويد 11 فور إطلاقه.

التصميم:

مع عدم وجود طريقة لمعرفة تصميم هاتف Pixel 4A بشكل رسمي في هذه المرحلة، إلا أن هناك بعض الصور قد سُربت، تُظهر الهاتف أصغر حجمًا بفضل الحواف الضيقة، بالإضافة لاحتوائه على ثقب في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة لتضمين الكاميرا الأمامية.

هناك أيضًا منفذ لسماعة الرأس 3.5 مم، ونظرًا لأن الهاتف السابق يحتوي على منفذ سماعة الرأس فمن المتوقع أن يحتوي هاتف Pixel 4A على المنفذ نفسه.

هل ستطلق جوجل هاتف متوسط المواصفات يدعم شبكات 5G؟

عندما أطلقت جوجل هاتفيها الرائدان Pixel 4 و Pixel 4XL في العام السابق، لم تكشف عن أي خطط لها لإطلاق هاتف بيكسل يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، لذا سيكون من المفاجئ إذا قررت الشركة أن هاتف Pixel 4A المتوسط المواصفات، حيث سيكون أول هاتف لها يدعم شبكة الجيل الخامس.