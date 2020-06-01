فيفو تعلن عن هواتف X50 بكاميرات مميزة

أعلنت شركة (فيفو) vivo اليوم الاثنين عن هواتف سلسلة (إكس50) X50 الجديدة التي تشمل ثلاثة هواتف، هي: (إكس50) X50، و(إكس50 برو) X50 Pro، و(إكس50 برو بلس) +X50 Pro. ويمتاز الأخيران بقدرات تصوير استثنائية، في حين يمتاز الأول بأنه أنحف هاتف 5G في العالم.

(إكس50 برو بلس)

ويمتاز هاتف (إكس50 برو بلس) بأنه أول هاتف ذكي يستخدم حساس التصوير ISOCELL GN1 1/1.3” الجديد من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.6، كما يمتاز بأنه الأول في الجمع بين حساسات ISOCELL وتقنية Tetracell، ويمكنه إنتاج صور ثابتة بدقة 12.5 ميجابكسل في الوضع المُجمَّع مع بكسلات بحجم كبير قدره 2.4 ميكرومتر.

وتقول الشركة: إنه بالجمع بين الخوارزمية التي تجعل الصور المشوشة بسبب الحركة أكثر وضوحًا وتقنية تتبع التركيز المستمر تجعل مقاطع الفيديو والصور الثابتة تبدو مذهلة في الليل. وتدعم جميع هواتف سلسلة (إكس50) الوضع الليلي الفائق Super Night Mode و(وضع أسترو) Astro Mode لإنتاج صور واضحة لسماء الليل.

وبفضل تقنية التقريب البيريسكوبي، فإن كاميرا الهاتف الثانية تدعم التقريب الهجين بمعدل 60x المسمى (التقريب المفرط) Hyper Zoom. وتأتي هذه الكاميرا بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.4 وتقريب بصري بمعدل 5x. وهناك أيضًا كاميرا ثالثة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة وبدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 وهي تدعم تصوير الأجسام القريبة التي لا يتجاوز بُعدها 2.5 سنتيمترًا. أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.5 مع معدل تقريب بصري قدره 2x.

ويقدم هاتف (إكس50 برو بلس) – الذي يأتي بسماكة 8.04 ميليمترات ويزن 181.5 جرامًا – شاشة من نوع OLED بقياس 6.56 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث قدره 120 هرتز، وهي تمتاز بأنها منحنية من الجانبين، وتحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.45، وتدعم تقنية +HDR10.

ويحتوي الهاتف أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4X بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,315 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط.

ويدعم الهاتف عددًا من التقنيات، مثل: NFC، و Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، وحساس بصمة ضمن الشاشة، وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 10.5 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

(إكس50 برو)

يشترك هذا الهاتف مع هاتف (إكس50 برو بلس) بعدد من المواصفات، مثل: السماكة، والوزن، والشاشة التي تأتي هنا بمعدل 90 هرتز بدلًا من 120 هرتز، كما يشترك بسعة البطارية التي تدعم هنا الشحن السريع باستطاعة 33 واط بدلًا من 44 واط، ويشترك في سعة التخزين.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يشترك الهاتف مع (إكس50 برو بلس) بمواصفات الكاميرات الثانية، والثالثة، والرابعة، أما الكاميرا الرئيسية فهي تستخدم حساسًا من نوع Sony IMX598 بدقة 48 ميجابكسل مع تقنية للتثبت البصري شبيهة بالمثبتات gimbals. كما يشترك في دقة الكاميرا الأمامية.

ولكن الهاتف يختلف في أن المعالج من نوع (سنابدراجون 765جي)، كما أن ذاكرة الوصول العشوائي (رام) تأتي بحجم 8 جيجابايت فقط.

(إكس50)

يقدم هذا الهاتف – الذي يزن 170 جرامًا ويأتي بسماكة 7.49 ميليمترات – المواصفات ذاتها التي يقدمها (إكس50 برو)، ويشمل ذلك الشاشة التي تأتي مستويةً. كما يقدم نوع المعالج ذاته، ومواصفات الذواكر، وتأتي البطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة مع الشحن باستطاعة 33 واط.

ويقدم (إكس50) أيضًا مواصفات الكاميرات الخلفية والأمامية ذاتها تقريبًا، باستثناء أن الكاميرا الرئيسية تأتي مع مثبت صورة بصري رباعي المحاور، والكاميرا الثانية مع فتحة عدسة f/2.48، والثالثة بدون تقنية التقريب البيريسكوبي، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.48 والتصوير القريب الفائق للأجسام التي لا يتجاوز بعدها 1.5 سنتيمتر.

وتعتزم فيفو طرح هاتف (إكس50) بسعر يعادل 490 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 550 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وسيبدأ بيعه اعتبارًا من 6 حزيران/ يونيو الجاري بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والوردي، والأزرق.

وسيتوفر هاتف (إكس50 برو) اعتبارًا من 12 حزيران/ يونيو الجاري باللونين الأسود، والأزرق، وبسعر يعادل 600 دولار لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 660 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. أما الهاتف الأقوى (إكس50 برو بلس) فسيتوفر خلال شهر تموز/ يوليو المقبل بسعر يعادل 840 دولارًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 700 دولار لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 770 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.