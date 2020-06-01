صفقة اليوم.. تعلم كيف تبدأ مشروعك التجاري كعمل جانبي مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لبدء مشروعك التجاري كعمل جانبي The Complete Side Hustle Hacker Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 231.

المدة: 16 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيف تطلق مشروعًا نجاحًا عبر الإنترنت، أو ممارسة عمل تجاري ناجح من المنزل ابتداءً من كيفية وضع خطة المشروع، والإرشادات اللازمة لتنفيذها بشكل صحيح، وحتى تعلم المهارات اللازمة لإدارة هذا المشروع والتسويق له بنجاح، ستتعلم أيضًا كيفية زيادة الإنتاجية، وأتمتة العمليات، لتوسيع نطاق عملك.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية الربح من أمازون عن طريق (التسويق بالعمولة) Affiliate Marketing للمبتدئين، وهي طريقة سهلة لتحقيق الربح من الإنترنت، حيث تكسب عمولة عن طريق توجيه الزوار لشراء منتجات من الموقع.

ستساعدك هذه الدورة في تعلم كيفية إعداد موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية باستخدام منصة Shopify، وما عليك القيام به للحصول على موافقة أمازون عليه، وكذلك كيفية إدارة هذا الموقع وتخصيصه، كما ستتعلم مهارات التسويق لمنتجاتك وتحسين الظهور في محركات البحث لموقعك.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة تتعلم فيها خطوة بخطوة بالضبط كيفية إنشاء وكالة تصميم مواقع ويب مربحة إذا كان لديك خبرة في تطوير مواقع الويب والتطبيقات، وكذلك كيفية العثور على عملاء.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1393 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

هل فكرت في بدء عمل تجاري ولكنك لا تعلم من أين تبدأ؟ لقد أصبح من السهل جدًا الآن لأي شخص إنشاء مشروع تجاري حتى مع وجود رأس مال محدود، وذلك بفضل نمو مجال التجارة الإلكترونية، وغيرها من مشاريع العمل الحر.

وقد زادت أهمية هذه الخطوة الآن بسبب أزمة فيروس كورونا التي تشكل تهديدًا لبعض الوظائف الحالية، وعلى الرغم من أن فكرة بدء مشروعك الخاص قد تبدو شاقة، إلا أنه يمكنك الاستعانة بهذه الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete Side Hustle Hacker Bundle)، التي تقدم لك أكثر من 16 ساعة تدريبية تساعدك في إطلاق مشروعك الخاص وإدارته بشكل صحيح مع خصم يصل إلى 97%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1393 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Start a Side Hustle: Make Money on the Side or Start a Business

Amazon Affiliate Marketing for Beginners

Start Your Own Successful Home Business

Start Your Own Life Coaching Business

Guide to Starting & Running a Creative Business from Home

Your Own, Easily Run, Home Business with Alibaba

How to Start a Profitable Web Design Agency Business

الحصول على الصفقة: من هنا.