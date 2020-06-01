صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في KeepSolid SmartDNS مع خصم 83%

اشترك مدى الحياة في خدمة KeepSolid SmartDNS ــ KeepSolid SmartDNS: Lifetime Subscription.

تتيح لك هذه الصفقة إلغاء حظر منصات بث الفيديو من أي مكان في العالم.

الوصول إلى خوادم DNS للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الاستخدام بدون تثبيت، حيث يمكنك التسجيل ببضع نقرات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.

تعمل خدمة KeepSolid SmartDNS بشكل مثالي على أي جهاز متصل بالإنترنت، حيث يمكنك استخدامها في جهاز توجيه أو هاتف ذكي أو حاسوب لوحي، أو كمبيوتر محمول أو تلفاز ذكي.

استخدم حسابًا واحدًا على أجهزة غير محدودة في الوقت نفسه.

عرض نطاق حركة مرور غير محدود، لذلك لا داعي للقلق بشأن التأخير في عرض الفيديو.

اتصال عالي السرعة غير محدود.

دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

التوفر: أونلاين.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 240 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 40 دولارًا.

نسبة الخصم: 83%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تُعتبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) طريقة سهلة لحماية بياناتك عبر الإنترنت، وتصفح الويب دون قيود، حيث تعمل على تشفير نشاطك عبر الإنترنت، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة لإخفاء مكانك.

ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يعوق توجيه زيارات مواقع الويب عبر قناة VPN سرعة اتصالك، مما يُسبب مشكلة خاصة إذا كنت من محبي مشاهدة منصات بث الفيديو.

لذلك تقدم لك شركة KeepSolid الحل في SmartDNS، وهي خدمة تتيح لك الوصول إلى جميع منصات البث المفضلة لديك من أي مكان في العالم دون التأخير الذي يمكن أن يحدث مع VPN.

مما يتيح لك الوصول إلى أي إصدار من منصة نتفليكس مثل: (American Netflix)، وديزني بلس، و Amazon Prime، و HBO Now، والعديد من المنصات الأخرى حتى إذا لم تكن متاحة في منطقتك، بالإضافة إلى تشغيل البث بدقة 4K بدون أي تأخير.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 240 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 40 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 83 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

الحصول على الصفقة: من هنا.