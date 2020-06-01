عالم الكمبيوتر

سامسونج تطلق أول شاشة ألعاب مع معدل انحناء 1000R

سامسونج تطلق أول شاشة ألعاب مع معدل انحناء 1000R
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أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن الإطلاق العالمي لشاشة Odyssey G7 التي تمتاز بأنها أول شاشة مكتبية مخصصة لعشاق الألعاب مع مستوى انحناء قدره 1000R.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية في بيان: إن تشكيلة Odyssey – التي كُشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية – “تُعيد تصور تجربة الألعاب من خلال الجمع بين أعمق الشاشات وأكثرها انحناءً مع ميزات الأداء الأفضل في فئتها”.

وتستهدف سامسونج بشاشة Odyssey G7 مع معدل انحنائها البالغ 1000R عشاق الألعاب، وبحسب الشركة، فإن هذا المعدل يماثل مجال الرؤية البشرية. كما تمتاز الشاشة بوقت الاستجابة الذي لا يتجاوز 1 ميلي ثانية، ومعدل التحديث الذي يبلغ 240 هرتز، وذلك إلى جانب جودة الصورة بتقنية QLED.

سامسونج تطلق أول شاشة ألعاب مع معدل انحناء 1000R

وتأتي الشاشة بقياس 27 بوصة، أو 32 بوصة، وبدقة 2560×1440 بكسل مع نسبة أبعاد 16:9، ومستوى سطوع قدره 600 شمعة. وتدعم الشاشة أيضًا تقنية NVIDIA G-SYNC التي توفر تجربة لعب سلسلة. كما تأتي الشاشة مع منافذ من نوع Display Port 1.4، و HDMI 2.0، و USB 3.0، ومنفذ لسماعات الأذن.

وقالت سامسونج: إن شاشة Odyssey G7 ستتوفر في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو الجاري، ولا معلومات عن السعر.

سامسونج تطلق أول شاشة ألعاب مع معدل انحناء 1000R
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