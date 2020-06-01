أجهزة محمولة

سامسونج تبدأ في طرح تلفازها الدوّار The Sero

سامسونج تبدأ في طرح تلفازها الدوّار The Sero
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بدأت شركة سامسونج اليوم الاثنين في طرح تلفازها الدوار (ذا سيرو) The Sero في بعض الأسواق العالمية، وذلك بعد نحو 6 أشهر من الإعلان عنه.

وكانت عملاقة التقنية الكورية قد أعلنت عن (ذا سيرو) – وتعني “رأسي” باللغة الكورية – خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويمتاز التلفاز بأنه قابل للاستخدام رأسيًا، وهو موجه لجيل الألفية، الذين اعتادوا مشاهدة الفيديو عبر الهواتف الذكية أكثر من شاشات التلفاز التقليدية.

ويمتاز جهاز التلفاز الجديد بأنه يضم شاشة من نوع QLED بدقة 4K وقياس 43 بوصةً، وهو قابل للاستخدام أفقيًا ورأسيًا. والآن أصبح التلفاز متاحًا في كل من الولايات المتحدة بسعر 1,999.99 دولارًا أمريكيًا، وفي المملكة المتحدة بسعر 1,599 جنيهًا استرلينيًا.

وتهدف سامسونج من خلال دعم الوضع الرأسي في تلفازها (ذا سيرو) إلى تمكين المستخدمين الشباب من مشاهدة الفيديو واللعب بشكل يحاكي تجربة الهواتف الذكية، ومع ذلك يمكنهم أيضًا مشاهدة التلفاز أفقيًا.

ويأتي التلفاز مع مكبرات صوت بنظام قنوات 4 في 1، واستطاعة 60 واط، الأمر الذي يسمح باستخدامه كمشغل موسيقى لخدمات البث عبر الإنترنت. أما الشاشة فيمكن استخدامها لعرض المحتوى الشخصي، مثل الساعة، أو الصور، ويمكن التحكم بها عن طريق المساعد الذكي الخاص بسامسونج (بيكسبي) Bixby.

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