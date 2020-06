جوجل تضيف مزايا جديدة إلى أندرويد لتحسين النوم

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين عن إطلاق عدد من الأدوات الرامية إلى تحسين جودة نوم مستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لها.

وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة إلى أنه مع اضطرار الناس إلى العمل والدراسة من المنزل فقد زادت عمليات البحث المتعلقة بالنوم، مثل: “الأرق”، و”لا أستطيع النوم”، حتى أنها بلغت مستويات قياسية خلال شهري نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو الماضيين.

وذكَّرت جوجل بأن وضع (وقت النوم) Bedtime – الذي كان يُعرف سابقًا باسم (التهدئة) Wind Down في إعدادات (الرفاهية الرقمية) Digital Wellbeing – يساعد هواتف أندرويد على البقاء “مظلمةً وهادئةً” أثناء النوم. وأضافت أنه أثناء تفعيل وضع (وقت النوم)، فإنه يستخدم ميزة (عدم الإزعاج) Do Not Disturb لتصميت المكالمات، والرسائل النصية، وغيرها من الإشعارات التي قد تزعج نوم المستخدم. وهناك أيضًا ميزة تغيير لون الشاشة ليتحول تدريجيًا إلى الأبيض والأسود بعيدًا عن الألوان التي قد تجذب المستخدم إلى الهاتف أكثر.

والآن أصبح بالإمكان تخصيص وضع (وقت النوم)، إذ يمكن ضبطه ليبدأ تلقائيًا في وقت معين أو بُعيد وصل الهاتف بالشاحن، كما أصبح بالإمكان إضافة وضع (وقت النوم) إلى لوحة (الإعدادات السريعة) Quick Settings لتفعيله وإيقافه بنقرة واحدة.

وأضافت جوجل أيضًا تبويب (وقت النوم) إلى تطبيق (الساعة) Clock، حيث يمكن ضبط أوقات النوم والاستيقاظ اليومية للحفاظ على جدول نوم متناسق. ولمساعدة المستخدمين على الاستعداد للنوم، فإنهم سيتلقون إشعارًا قبل وقت النوم وخيارًا لتشغيل أصوات مهدئة من بعض خدمات الصوتيات، مثل: يوتيوب ميوزيك، وسبوتيفاي.

ولأن جوجل ترى أن “الاستيقاظ من خلال المنبه قد يكون مزعجًا”، فقد أضافت ميزة إنذار الشروق وهو إشارة بصرية تبدأ بالظهور قُبيل وقت المنبه الصوتي بـ 15 دقيقة، ويمكن إضافة أصوات هادئة إلى الميزة لجعل الإيقاظ سلسًا.

وقال جوجل: إن أدوات (وقت النوم) الجديدة ستُضاف إلى هواتف بكسل اعتبارًا من اليوم، وستُضاف إلى تطبيق الساعة في أجهزة أندرويد الأخرى خلال صيف 2020.

وقالت الشركة أيضًا: إن خدمة (رابط العائلة) Family Link تساعد الوالدين على وضع قوانين رقمية للأطفال، ومن ذلك إدارة نشاط وقت الشاشة، وتنزيلات التطبيقات، والمشتريات داخل التطبيقات، وحتى وقت النوم في الأجهزة. ويمكن إنشاء جدول نوم يومي، وتعديله لأيام محددة، مثل نهاية الأسبوع.