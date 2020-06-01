أهم 6 ميزات جديدة في تحديث نظام ويندوز 10 الأخير

كل ما يجب عليك معرفته عن تحديث ويندوز 10 الكبير لشهر مايو 2020

طرحت شركة مايكروسوفت (تحديث شهر مايو 2020 ) Window 10 May 2020 Update من نظام التشغيل ويندوز 10 لعموم المستخدمين، ويأتي التحديث الجديد بمجموعة من الميزات والتغييرات الجديدة، أهمها تحديثات كبيرة على مساعدها الرقمي (كورتانا) Cortana، وإمكانية تشغيل التطبيقات تلقائيًا عند إعادة تشغيل الحاسوب.

ما الميزات الجديدة التي يشملها تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2020؟

يتضمن تحديث (ويندوز 10 لشهر مايو 2020) Windows 10 May 2020 الذي يحمل رقم الاصدار 2004 عددًا من التغييرات والتحديثات على مستوى نظام التشغيل والتطبيقات، ومنها:

1- استدعاء المساعد الرقمي كورتانا دون التحدث معه:

حدثت مايكروسوفت مساعدها الرقمي (كورتانا) ليصبح مساعد إنتاجية شخصي، حيث يمكنه مساعدتك في استخدام تطبيقات Microsoft 365، كما أُلغي تثبيت التطبيق في شريط المهام حيث يمكنك الآن نقله أو تغيير حجمه مثل أي تطبيق آخر.

بالإضافة لإمكانية استخدامه لفتح التطبيقات وضبط الإعدادات مثل: السطوع، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني، واستخدامه في تطبيق التقويم لإنشاء الاجتماعات والاستفسار عنها.

2- تشغيل التطبيقات تلقائيًا عند إعادة التشغيل:

أتاحت مايكروسوفت الآن إمكانية التحكم في تشغيل التطبيقات تلقائيًا عند إجراء عملية (إعادة التشغيل) Restart حيث يمكنك اختيار التطبيقات التي تعمل بشكل تلقائي بمجرد تسجيل الدخول مرة أخرى إلى ويندوز 10.

3- تنزيل نسخة حديثة من ويندوز 10 عند إعادة تعيين الحاسوب:

إذا كنت بحاجة إلى إعادة تعيين الحاسوب لأي سبب، فيمكنك الآن تحديد أن تقوم أداة تحديث ويندوز 10 بتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل من الإنترنت قبل بدء العملية.

ويعد هذا خيارًا أفضل بكثير من إعادة تثبيت النسخة القديمة من نظام التشغيل الموجودة في محرك الأقراص الثابتة، ومن ثم ستوفر الكثير من الوقت، حيث لن تضطر إلى إعادة تنزيل جميع التحديثات التي صدرت منذ ذلك الحين وتثبيتها.

4- خيارات متعدد لفتح الحاسوب:

قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن استخدام (رمز التعريف الشخصي) PIN لفتح الحاسوب هو في الواقع أكثر أمانًا من كلمة المرور، ومن ثم إذا ضبطت رمز التعريف الشخصي كخيار لتسجيل الدخول، ستجد أنه حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى كلمة مرور حساب مايكروسوفت الخاص بك، فلن يتمكن من تسجيل الدخول إلى النظام إذا قمت بإغلاقه باستخدام رقم تعريف شخصي.

بالإضافة لإمكانية تسجيل الدخول باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور حساب مايكروسوفت، ستتمكن أيضا من فرض عمليات تسجيل الدخول ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه لتسجيل الدخول إلى الحاسوب إذا كان حاسوبك يدعم ذلك.

5- تحسينات الذاكرة في متصفح مايكروسوفت إيدج:

تُظهر نتائج الاختبارات الداخلية المبكرة للأجهزة في تحديث (ويندوز 10 لشهر مايو 2020) انخفاضًا في استخدام الذاكرة يصل إلى 27٪ عند التصفح باستخدام متصفح مايكروسوفت إيدج.

وبالرغم من اختلاف أداء كل حاسوب بناءً على مكوناته الداخلية وطريقة استخدامه، لكن انخفاض استهلاك الذاكرة يعتبر أمرًا رائعًا لتوفير تجربة استخدام أفضل للحاسوب، وذلك من خلال توفير المزيد من سعة الذاكرة للتطبيقات الأخرى قيد الاستخدام.

6- حظر التطبيقات غير المرغوب فيها:

عند تنزيل تطبيق ما، قد لا يكون لديك فكرة عما يفعله عدا المهمة التي تستخدمه فيه، حيث تقوم بعض التطبيقات بعرض إعلانات غير متوقعة، أو تستخدم حاسوبك من أجل تعدين العملات المشفرة.

ولكن الآن مع هذا التحديث يمكنك تحديد التطبيقات غير المرغوب فيها واختيار ما إذا كنت تريد استخدام هذه التطبيقات أم لا.

كيف يمكنك تحديث ويندوز 10؟

يمكن لمستخدمي نظام ويندوز 10 تنزيل تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2020 من خلال الخطوات التالية: