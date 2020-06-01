أهم المعالم السياحية العالمية التي يمكنك زيارتها افتراضيًا

تُعد قطاعات السفر والسياحة والضيافة من بين أكثر القطاعات تضررًا بسبب جائحة فيروس كورونا، نظرًا لفرض الحكومات حول العالم قيودًا على السفر في محاولة لاحتواء الوباء، كما تأثر قطاع الضيافة بإغلاق الكثير من الفنادق والمعالم والأماكن السياحية في مختلف أنحاء العالم.

ولكن بفضل السياحة عن بُعد، يمكن لعشاق السفر زيارة الكثير من المعالم السياحية العالمية بجولات افتراضية أثناء بقائهم في المنزل، وذلك من خلال مشاهد بانورامية بتقنية 360 درجة، وصور عالية الوضوح، وكذلك استخدام الواقع الافتراضي للتفاعل مع هذه البيئات البعيدة، حيث حُسنت بعض الجولات الافتراضية لنظارات الواقع الافتراضي بشكل كبير.

إليك أهم الجولات الافتراضية التي يمكنك تجربتها وأنت في منزلك:

1- جمهورية التشيك؛ معالم براج:

هذه الجولة الافتراضية الليلية في براج ستجعلك تضم (التشيك) إلى قائمة الأماكن التي يجب عليك زيارتها بعد انحسار فيروس كورونا. وفي هذه الجولة يمكنك الاستمتاع بالكثير من المعالم السياحية مثل: (جسر تشارلز) Charles Bridge أحد أهم المعالم السياحية في التشيك وأوروبا الوسطى، ويبلغ طوله 516 متر، ويصل عرضه إلى عشرة أمتار، ويربط ضفتي نهر الفلتافا أطول نهر في جمهورية التشيك.

كما يوجد جولة افتراضية أخرى في (كنيسة سانت باربرا) Church of St. Barbara، وتتضمن هذه الجولات الافتراضية مناظر بانورامية بتقنية 360 درجة وموسيقى كلاسيكية تنقلك إلى عالم آخر.

2- إسبانيا؛ المتحف الوطني للنحت:

هذه الجولة الافتراضية الغامرة في المتحف الوطني للنحت في إسبانيا لا تحتوي على غرفة واحدة أو اثنتين، ولكن تضم 30 غرفة يمكنك استكشافها بتقنية 360 درجة.

يمكنك التنقل من غرفة إلى أخرى والاستمتاع بالتفاصيل النحتية المعقدة من خلال النقر على رموز العدسة المكبرة.

يمكنك أيضًا التجول في فناء المتحف والاستمتاع بالهندسة المعمارية الرائعة للمبنى. كما يمكنك تشغيل أغنية شعبية إسبانية تقليدية في الخلفية أثناء جولتك.

3- البرتغال؛ قصر بينا الوطني:

لا بد أن يقوم أي شخص يسافر إلى البرتغال بزيارة مدينة (سينترا) Sintra، وهي مدينة برتغالية مليئة بالقلاع والقصور، وأبرزها قصر بينا والقلعة المغاربية وقصر سينترا الوطني، وفيما يلي بعض الجولات عبر الإنترنت في سينترا:

جولة افتراضية لقصر بينا الوطني، الذي يقع على صخرة عالية تعتبر ثاني أعلى نقطة فى مدينة سينترا.

كما يقدم موقع (Google Arts and Culture) معارض مذهلة عبر الإنترنت لقصر سينترا الوطني بالإضافة إلى جولة رائعة بتقنية 360 درجة.

4- إندونيسيا؛ بالي:

تعتبر جزيرة بالي من أشهر جزر إندونيسيا الساحرة، وهي وجهة سياحية خلابة لما تتمتع به من مناظر طبيعية متنوعة من التلال، والجبال، والسواحل والشواطئ الرملية. يمكنك الاستمتاع بكل ذلك من منزلك من خلال الجولة الافتراضية التي تضم أكثر من 50 مكان ممتع في بالي.

5-دبي؛ معارض فنية ومعالم سياحية:

يقدم مجمع السركال الفني تجربته الافتراضية الفريدة من نوعها لجميع محبي الفن والثقافة في الإمارات والعالم، حيث أطلق موقعه الإلكتروني alserkal.online، الذي يقدم لك جولات افتراضية ضمن معارضه الفنية الكثيرة والجميلة للاطلاع على أكثر من 300 عمل فني ولوحة فنية من عدة دول بتقنية 360 درجة.

6- مصر، معالم متنوعة:

تتميز مصر بآثار حضارتها القديمة حيث تضم الكثير من المواقع الأثرية والمتاحف، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة أثناء بقائك في المنزل، من خلال بعض الجولات الافتراضية بتقنية 360 درجة في أماكن متعددة مثل:

جولة في جامع و مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق، تلك التحفة الرائعة بكل ما تتضمنه من عناصر معمارية وزخرفية، وتتوسط إحدى أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم في شارع المعز لدين الله الفاطمي في القاهرة القديمة.

جولة افتراضية داخل مسجد الفتح الملكي، أحد أبرز المنشآت المعمارية التي ترجع للقرن التاسع عشر.