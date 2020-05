هذه الصورة تتسبب بتعطيل هاتفك الذكي

قد يؤدي تعيين هذه الصورة كخلفية على هاتفك الذكي إلى تعطيله، ويصبح الهاتف غير قادر على العمل، حيث تم الإبلاغ عن هذه المشكلة من قبل Ice Universe على منصة تويتر، وأكدها عشرات المستخدمين الآخرين.

@UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well pic.twitter.com/HZTtogLfwB

— Sebastian (@seb3153) May 31, 2020