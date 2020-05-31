هذه الصورة تتسبب بتعطيل هاتفك الذكي

قد يؤدي تعيين هذه الصورة كخلفية على هاتفك الذكي إلى تعطيله، ويصبح الهاتف غير قادر على العمل، حيث تم الإبلاغ عن هذه المشكلة من قبل Ice Universe على منصة تويتر، وأكدها عشرات المستخدمين الآخرين.

@UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well pic.twitter.com/HZTtogLfwB — Sebastian (@seb3153) May 31, 2020

تم اختبار هذه الصورة على هاتف (Mate 20 Pro) وهاتف جوجل بيكسل 2 اللذان تم تعطيلهما بشكل مباشر بعد تعيين الصورة في الخلفية، ورغم المحاولات المتتالية لتشغيل الهاتف إلا أن الأمر لم ينجح في تخطي شاشة رمز الأمان، حيث يتم إعادة تشغيل الهاتف باستمرار، في النهاية، عرض هاتف بيكسل 2 رسالة تفيد بأن الهاتف لا يمكنه البدء بعملية التمهيد وعرض خيار المحاولة مرة أخرى ثم خيار إعادة ضبط الجهاز بحسب إعدادات المصنع.

أدت إعادة ضبط الهاتف الذكي باستخدام إعدادات المصنع إلى إعادة جهاز بيكسل 2 إلى طبيعته، ولكن من الواضح أن هذا يعني فقدان جميع البيانات الموجودة على الهاتف، كما أبلغ العديد من المستخدمين على تويتر عن هذه الصورة، كما نشر (Sebastian) مقطع فيديو يوضح المشكلة.

في هذه المرحلة، ليس من الواضح سبب حدوث ذلك، لكن بالنظر إلى أن الصورة تحدث على أجهزة من علامات تجارية متعددة، بما في ذلك جوجل، فمن المحتمل أن تتعارض الصورة إلى حد ما مع مشكلة أساسية في نظام التشغيل أندرويد، كما من الممكن أيضًا أنه تم تصميم هذه الصورة خصيصًا للاستفادة من ثغرة موجودة في نظام أندرويد.

لا نشجع أي شخص على محاولة تعيينها كخلفية على الهواتف الذكية، أما في حال تعرضك لهذه المشكلة، فتأكد من أنك ستكون على ما يرام عند قيامك بإعادة ضبط المصنع للهاتف الذكي.