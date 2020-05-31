لن تستطيع استخدام Zoom إذا لم تقم بالتحديث الآن

أدخل برنامج Zoom العديد من التحسينات على الأمن العام على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث تطلب الشركة الآن من المستخدمين التأكد من تحديث التطبيقات، سواءً على الهواتف الذكية أو أجهزة سطح المكتب، إلى أحدث إصدار.

أوضحت شركة Zoom في مشاركة مدونة حديثة أن التحديث إلزامي لجميع المستخدمين، أما الذين فشلوا في الحصول على أحدث إصدار لن يتمكنوا من الانضمام إلى أي اجتماعات بعد 30 مايو.

ما هو تحديث Zoom الذي تحتاجه ولماذا؟

تحتاج لتحديث برنامج Zoom إلى الإصدار (5.0) أو أعلى لتتمكن من الانضمام إلى الاجتماعات بعد 30 مايو، حيث يشكل الإصدار (5.0) نقلة نوعية مهمة لمنصة الدردشة المرئية، وتم تقديمه في أبريل كجزء من خطة تعزيز الأمان لمدة 90 يومًا للشركة، كما يتضمن معيار تشفير أقوى لضمان عدم اعتراض الأشخاص الذين تشاركهم على البرنامج من خارج اجتماعك، كما أنه يهدف إلى حماية المستخدمين من إجراءات مثل (Zoombombing).

عندما تم إصدار التحديث لأول مرة، أشارت شركة Zoom إلى أنها ستطرح بروتوكول التشفير الجديد لجميع المستخدمين بحلول 30 مايو، ولا تقتصر الشركة على الوفاء بهذا الوعد فحسب، بل إنها تفعل شيئًا حكيمًا بجعل التحديث إلزاميًا.

إذا لم تقم بالتحديث إلى أحدث إصدار فيمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات الواردة هنا، كما يمكنك أيضًا تنزيل أحدث إصدار من التطبيق لسطح المكتب بالنقر هنا.