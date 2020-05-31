كيف تسمح لأحبابك بالوصول إلى حساباتك على الإنترنت بعد الوفاة؟

كيفية السماح لشخص ما بالوصول إلى حساباتك على الإنترنت بعد موتك

قد يكون آخر شيء يفكر فيه أي شخص هو ماذا سيحدث لبياناته الموجودة على الإنترنت بعد الوفاة، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت العديد من الخدمات على الإنترنت في توفير ميزات تتيح للمستخدمين منح الاشخاص المقربين حق الوصول إلى حساباتهم بعد فترة من عدم النشاط.

إليك كيفية السماح لشخص ما بالوصول إلى حساباتك على الإنترنت بعد الوفاة:

إنشاء جهات اتصال طوارئ في تطبيق مدير كلمات المرور:

نظرًا لأن تطبيقات إدارة كلمات المرور – إذا كنت تستخدم واحد منهم – أصبحت وسيلة شائعة للاحتفاظ بجميع كلمات المرور لحساباتك الرقمية على الإنترنت، فإن تعيين أكثر من جهة اتصال فيها يعتبر أمرًا ضروريًا للغاية، للتأكد من نقل جميع بياناتك إلى أحد المقربين بعد الوفاة.

يمكنك إنشاء (أدوات طوارئ) Emergency Kit لكلمات المرور عند الاشتراك، حيث تتضمن جميع المعلومات التي قد يحتاجها شخص ما لتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم اطبعها أو احفظها في محرك أقراص USB، وضعه في مكان آمن بحيث يمكن للمقربين منك الوصول إليه.

يمكنك حفظ كلمات المرور لحساباتك، كما يمكنك أيضًا حفظ معلومات مثل أرقام حسابات البنوك وأرقام بطاقات الائتمان وأي معلومات مهمة أخرى قد تحتاج إلى تركها.

وتسمح لك معظم تطبيقات إدارة كلمات المرور بإضافة ما يصل إلى خمسة عناوين بريد إلكتروني كجهات اتصال للطوارئ، بالإضافة لإعداد فترة انتظار عادة ما تكون مدتها سبعة أيام، وإذا لم تستخدم حسابك في ذلك الوقت، فستُبلغ جهات الاتصال الخاصة بك.

إضافة جهة اتصال موصى لها في حسابك في فيسبوك:

يعتبر وصول أحبائك إلى معلوماتك المالية بعد الوفاة أمرًا مهمًا للغاية، ولكن ماذا عن حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ في موقع فيسبوك يمكنك اختيار (جهة اتصال موصى لها) Legacy Contact تدير شئون الحساب بعد الوفاة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك في فيسبوك.

انتقل إلى خيار (الإعدادات).

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على (إعدادات التذكير) Memorialization Settings.

ضمن خيار Your Legacy Contact، وفي المربع بالأسفل، يمكنك كتابة اسم الشخص الذي تريده أن يدير حسابك بعد الوفاة.

انقر على خيار (إضافة) Add.

سيُضاف الشخص الذي اخترته بشكل تلقائي بدون تنبيه، ولكن يمكنك تنبيهه بأنك قد اخترته لهذه المهمة.

كما يمكنك أيضًا اختيار تعطيل حسابك بعد الوفاة؛ ضمن إعدادات التذكير نفسها من خلال النقر على رابط (طلب حذف حسابك بعد الوفاة) Request that your account be deleted after you pass away، واختيار (احذف بعد الوفاة) Delete After Death في النافذة المنبثقة.

إعداد خطة مدير حساب جوجل غير النشيط:

تقدم جوجل أداة (مدير الحساب غير النشط) Inactive Account Manager الذي يقوم تلقائيًا بتحويل التحكم في حسابك إلى شخص محدد بعد مرور فترة من عدم نشاط الحساب، ولإعداد الأداة اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

تحت قسم (الخصوصية والتخصيص) Privacy & personalization، اضغط على خيار (إدارة البيانات والتخصيص) Manage your data & personalization.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (تنزيل، أو حذف، أو وضع خطة لبياناتك) Download, delete, or make a plan for your data.

اضغط على خيار (إنشاء خطة لحسابك) Make a plan for your account.

ستظهر لك صفحة بعنوان (مدير حساب غير نشط)، اضغط على خيار (ابدأ) Start.

هنا يمكنك تحديد المدة التي تتوقف فيها عن استخدام الحساب والتي بعدها ستتخذ جوجل أي إجراء، تقدم لك 4 خيارات هي: 3 أو 6 أو 12 أو 18 شهرًا.

كما يمكنك إضافة رقم هاتفك حتى تتمكن جوجل من الاتصال بك قبل اتخاذ أي إجراء بعدما يكون حسابك غير نشيط للفترة المحددة أعلاه، ويمكنك إضافة رقم هاتفك، أو رقم أقرب شخص لك.

ويمكنك أيضًا إضافة بريد إلكتروني للشخص الذي ترغب في منحه حق التحكم في حسابك واختيار كل خدمة من خدمات جوجل التي تريد أن يقوم بتنزيل بياناتها، بالإضافة لإعداد رسالة تلقائية ستُرسل إلى أي شخص يرسل إليك بريدًا إلكترونيًا بعد وضع علامة على حسابك على أنه غير نشيط.

بالإضافة لإمكانية حذف حسابك في جوجل بعد ثلاثة أشهر من وضع علامة (غير نشيط) inactive عليه، بعد الانتهاء من ضبط هذه الإعدادات، انقر على خيار (مراجعة الخطة) Review Plan وتحقق من اختياراتك، وانقر على (تأكيد الخطة) Confirm Plan.

وأخيرًا، لا تنسى المصادقة الثنائية:

إذا أضفت ميزة المصادقة الثنائية 2FA في بعض حساباتك المهمة، فسيحتاج أحبائك إلى الوصول إلى هاتفك، بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمات المرور الخاصة بك.

أحد الخيارات هو إضافة بصمة إصبع أو وجه شخص موثوق به في هاتفك، وتختلف خيارات هواتف أندرويد اعتمادًا على طراز الهاتف الذي تستخدمه.

في آيفون يمكن لأولئك الذين لديهم هواتف مزودة بخاصية Touch ID إضافة بصمة إصبع إضافية، وإذا كان تستخدم هاتف iPhone X أو هاتف أحدث منه، يمكنك إضافة وجه آخر أيضا.