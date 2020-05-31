كل ما تود معرفته عن تطبيق CatchUp الجديد من فيسبوك

كل ما تود معرفته عن تطبيق CatchUp الجديد من فيسبوك

أطلق قسم البحث والتطوير الداخلي التابع لشركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا يحمل اسم (كاتشاب) CatchUp للمكالمات الصوتية فقط، ويتضمن بعض الميزات الجدية مثل: لا يحتاج إلى حساب فيسبوك لاستخدامه، ويُبرز المستخدمين المتاحين فقط، ومن ثم يمكنك بدء المحادثة الفردية أو الجماعية بنقرة واحدة.

إليك كل ما تود معرفته عن تطبيق CatchUp الجديد من فيسبوك:

ما هو تطبيق CatchUp وما هي مميزاته؟

للوهلة الأولى ستجد أن التطبيق مشابه لتطبيقات الدردشة الأخرى التي توفرها فيسبوك مثل: فيسبوك مسنجر وواتساب، وأيضا باقي التطبيقات الأخرى مثل: (هاوس بارتي) Houseparty، ولكنه يختلف عن هذه التطبيقات بأنه لا يحتوي على ميزة الدردشة النصية ومكالمات الفيديو.

ويمكن استخدامه فقط لإجراء المكالمات الصوتية مع جهات الاتصال المحفوظة في هاتفك والمتاحين في الوقت الفعلي بشكل فردي، مع إمكانية إنشاء مكالمات جماعية صوتية مع ما يصل إلى 8 أشخاص، كما أن استخدام التطبيق لا يتطلب الدخول بحساب فيسبوك الخاص بك وهي ميزة إضافية قد يرحب بها بعض المستخدمين.

أما عن السبب وراء إطلاق التطبيق، فقد أوضحت فيسبوك بأن الناس لم يعودوا يجرون مكالمات هاتفية بكثرة؛ لأنهم لا يعرفون إذا كان الطرف الآخر مستعدًا للحديث أم لا. ومع تصاعد استخدام المكالمات المرئية، فإن المكالمات الهاتفية الصوتية لا تزال ملائمة للمستخدمين الذين ليسوا مستعدين للظهور في مكالمة مرئية دائمًا.

كيف يمكنك استخدام التطبيق؟