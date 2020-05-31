صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في أكثر من 50 أداة مهمة لرواد الأعمال مع خصم 96%

صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في أكثر من 50 أداة مهمة لرواد الأعمال مع خصم 97%

الاشتراك مدى الحياة في حزمة Zuitte التي تضم أكثر من 50 أداة لرواد الأعمال.. Zuitte 50+ Tools for Entrepreneurs: Lifetime Subscription.

تتيح لك هذه الصفقة الوصول إلى أكثر من 50 أداة تساعدك في إدارة مشروعك عبر الإنترنت ابتداءً من تحسين محركات البحث SEO، وإستراتيجية الكلمات الرئيسية، وتحليل سلوك العملاء، والمنافسين، مرورًا بأتمتة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حملات تسويقية كاملة وجدولتها، ومتابعة ردود العملاء والتفاعل معهم بسهولة، وحتى تحليل بيانات الحملات الترويجية لتحسينها.

كما تتيح لك بناء (ربوتات دردشة تفاعلية) Chatbots في موقعك مثل: Messenger Bots للتفاعل بشكل أفضل مع الجمهور، بالإضافة إلى إدارة العملاء المحتملين، والتحكم في الشؤون المالية، وتتبع المخزون، وتصدير مستندات المحاسبة، وغير ذلك الكثير.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب والهاتف.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 9480 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 199 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

هناك الكثير من الكتب في مجال ريادة الأعمال، ولكن من الصعب أن تجد واحدًا منها يذكر جميع الأدوات التي تحتاجها لنجاح مشروعك الخاص.

وعادة ما يصاب رواد الأعمال الذين يبدأون مشروعًا جديدًا عبر الإنترنت بالحيرة عندما يواجهون العديد من تكاليف الاشتراك المطلوبة لخدمات مختلفة تغطي مهام مثل: جدولة النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين الظهور في محركات البحث SEO، وإدارة علاقات العملاء، وتحليل سلوك العملاء، وغيرها.

لهذا السبب طورت شركة البرمجيات Zuitte حزمة أدوات متكاملة مصممة خصيصًا لرواد الأعمال لتساعدهم على التعامل مع جميع جوانب مشاريعهم باحترافية.

سواء كنت تدير متجرًا إلكترونيًا، أو تبيع منتجات عبر أمازون أو إيباي، أو تدير موقعًا إلكترونيًا، أو تملك علامة تجارية خاصة، أو متخصصًا في التسويق الإلكتروني، أو حتى أحد المؤثرين عبر الإنترنت يمكنك الاشتراك في حزمة (Zuitte 50+ Tools for Entrepreneurs: Lifetime Subscription) لتطوير عملك والتفاعل بشكل أفضل مع الجمهور مع خصم 97%.

تضم حزمة Zuitte أكثر من 50 أداة تساعدك في إدارة مشروعك عبر الإنترنت؛ ابتداءً من تحسين محركات البحث SEO، وإستراتيجية الكلمات الرئيسية، وتحليل سلوك العملاء، والمنافسين، مرورًا بأتمتة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حملات تسويقية كاملة وجدولتها، ومتابعة ردود العملاء والتفاعل معهم بسهولة، وحتى تحليل بيانات الحملات الترويجية لتحسينها.

كما تتيح لك بناء (ربوتات دردشة تفاعلية) Chatbots في موقعك مثل: Messenger Bots للتفاعل بشكل أفضل مع الجمهور، بالإضافة إلى إدارة العملاء المحتملين، والتحكم في الشؤون المالية، وتتبع المخزون، وتصدير مستندات المحاسبة، وغير ذلك الكثير.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 9480 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 199 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

فيما يلي أسماء بعض الأدوات التي تتضمنها حزمة Zuitte:

Facebook and Messenger Bot

Messenger Bot Builder

Subscriber Tagging

Promotional Campaigns

Research and Analytics

Website Statistics & Analytics

SEO Tools

Google Adwords Tools

Social Media Management

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn Posters

Facebook Auto Comments

Social Media Post Scheduling & Auto Posting

Email Marketing

Email Auto Responder

Interaction Analyzer

Detailed Campaign Reports

Project Management and CRM

CRM Management

Online Email and SMS Invoicing

Leads Management

URL Shortener

Single/Bulk Link Shortener

Link Grouping

Link Click Counts

الحصول على الصفقة: من هنا.