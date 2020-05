أبرز الصور وردود الفعل على اليوم التاريخي لشركة سبيس إكس

كان أحد الأشياء الأكثر إلهامًا حول إطلاق شركة سبيس إكس يوم السبت لأول رواد فضاء أمريكيين من الأراضي الأمريكية منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تقوم فيها شركة خاصة بهذا العمل، هو جذب شركة سبيس إكس الناس في جميع أنحاء العالم في وقت يتم البحث فيه عن بعض الأخبار الجيدة.

في وقت ما يوم السبت، تواجد أكثر من 3 ملايين شخص على البث المباشر لشركة سبيس إكس عبر يوتيوب لمشاهدة صاروخ فالكون 9 الذي يحمل كبسولة (SpaceX Crew Dragon) نحو السماء.

انطلقت المركبة الفضائية يوم السبت من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا متجهًا إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيصل رواد فضاء ناسا (Robert Behnken و Douglas Hurley) اللذان سيبقيان في محطة الفضاء لمدة تتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة أشهر، وذلك اعتمادًا على ما تقرره ناسا بعد وصولهم.

إليك بعض الصور التي تلتقط اللحظات التي تسبق الإطلاق التاريخي:

يلوح (Jack Hurley) البالغ من العمر 10 سنوات لوالده رائد الفضاء (Douglas Hurley).

رائدا الفضاء في وكالة ناسا (Robert Behnken و Douglas Hurley) يرتديان بدلات الفضاء ويغادرون مبنى العمليات (Neil A).

إطلاق سبيس إكس فالكون 9 بعد ظهر يوم السبت.

تواصل مهمة (SpaceX Falcon 9 Crew Dragon Demo-2) المأهولة إقلاعها من (Launch Launch 39A).

إيلون ماسك مؤسس سبيس إكس يقفز في الهواء داخل مبنى تجميع المركبات بعد أن انطلقت مهمة (SpaceX Falcon 9 Crew Dragon Demo-2) المأهولة من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

في الوقت ذاته، غمرت وسائل التواصل الاجتماعي ردود الفعل والتهاني في أعقاب إطلاق يوم السبت، وقالت شركة سبيس إكس: “تعيد (SpaceX) رحلات الفضاء البشرية إلى الولايات المتحدة باستخدام أحد أكثر الأنظمة أمانًا وتطورًا على الإطلاق، ويعد برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا نقطة تحول لمستقبل أمريكا في استكشاف الفضاء الذي يضع الأساس للمهام المستقبلية إلى القمر والمريخ”.

إليكم عينة من ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي:

Congratulations @SpaceX for an historic achievement! Humanity needs hope, and you have provided a much needed burst of it. — George Takei (@GeorgeTakei) May 30, 2020

Congratulations to @NASA and @SpaceX on this historic day! 🚀✨ It reminds us of our own exciting space station adventure. (Although, ours was on a much smaller scale. 😉) #LaunchAmerica pic.twitter.com/7aSUkYCmF8 — LEGO (@LEGO_Group) May 30, 2020

What a great launch and congratulations @SpaceX on making history. I loved watching the acceleration during the final minutes of launch – it's a crazy, crazy feeling being hurled up to 27000kmh! pic.twitter.com/yRvTZJIeeC — Tim Peake (@astro_timpeake) May 30, 2020