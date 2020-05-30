برامج وتطبيقات

Zynn .. منافس جديد لتطبيق TikTok يدفع مقابل المشاهدة

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حصل تطبيق (TikTok) على منافس جديد يسمى (Zynn)، وهو تطبيق يستنسخ (TikTok) بالكامل، إذ إن الواجهة الأساسية متطابقة، وكلاهما موجه حول مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة بالاتجاه الرأسي، لكن يميز نفسه بحث المستخدمين على الاشتراك ومشاهدة مقاطع الفيديو وإقناع الآخرين بذلك.

وبالرغم من أن إطلاق (Zynn) قد جرى في بداية شهر مايو، إلا أنه أصبح الآن التطبيق المجاني الأول في متجر تطبيقات آبل، كما ظهر ضمن التطبيقات العشرة الأوائل في متجر جوجل أيضًا.

ويختلف (Zynn) عن (TikTok) بموقت العد التنازلي مع علامة الدولار في المنتصف، التي تحوم فوق كل فيديو، بحيث يمتلئ المؤقت ويعطيك نقاطًا أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، ومن المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على استرداد تلك النقاط لاحقًا على شكل بطاقات نقدية أو بطاقات هدايا.

وطورت شركة (كوايشو) Kuaishou الصينية الناشئة تطبيق (Zynn) للتنافس في مجال تطبيقات الفيديو في الصين، وتدير الشركة أحد أكبر تطبيقات الفيديو في البلد، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد (Douyin)، النسخة الصينية من (TikTok)، ولدى كوايشو أكثر من 300 مليون مستخدم نشط يوميًا في الصين.

واستخدمت كوايشو أسلوب الدفع للمشاهدين من أجل النمو في الصين، وتجني الشركة المال عن طريق بيع الإعلانات، وتلقت (Kuaishou) حديثًا استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار من (تينسنت) Tencent، عملاقة التكنولوجيا الصينية المطورة لمنصة (WeChat).

وأفاد تقرير صادر في شهر ديسمبر أن الاستثمار كان يهدف إلى مساعدة تينسنت على احتواء تهديد (ByteDance)، الشركة المطورة لتطبيق (TikTok)، ويبدو أن توسع (Kuaishou) في الولايات المتحدة هو امتداد لهذا الهدف، حيث تستخدم الشركة الإستراتيجية نفسها لمواجهة (Bytedance) وإيجاد مساحة في السوق.

ويتعلق النمو السريع لتطبيق (Zynn) بوجود مستخدمين يحصلون عن المال مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو، إلى جانب جعل المستخدمين الحاليين يجلبون مشتركين جدد، وهناك لافتة كبيرة في التطبيق تعد بمبلغ 110 دولارات إذا كان بإمكان المستخدم جعل خمسة أشخاص يشتركون مع استمرار هؤلاء الأشخاص باستخدام التطبيق بانتظام.

ويوجد ضمن التطبيق العديد من الفيديوهات، وذلك لأنه قادر على سحب المحتوى من (Kuaishou)، ويأتي معظم فيديوهات (Zynn) في الوقت الحالي من (Kuaishou).

وعلى غرار (TikTok)، فإن (Zynn) ينقلك مباشرة لمشاهدة مقاطع الفيديو عند تشغيل التطبيق، وفي حال كنت ترغب في كسب المكافآت، فعليك الاشتراك وتوفير بعض المعلومات الشخصية إلى (Zynn)، ولا يوجد خيار لإنشاء حساب مباشرة مع (Zynn)، بل يجب ربطه ببعض الخدمات الأخرى، مثل جوجل أو فيسبوك أو تويتر أو رقم الهاتف.

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