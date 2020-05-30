نصائح تكنولوجية

هواتف جوجل بيكسل تتفوق على هواتف آيفون

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تُعد هواتف بيكسل الذكية رد جوجل على هواتف آيفون من الناحية الفنية، لكن هذا لا يعني أنهم دائمًا ما يستهدفون السوق ذاته، لكن بيكسل هو الهاتف المحمول الرائد من جوجل ويتم إطلاق نموذج جديد كل عام، لكن عندما يتعلق الأمر بالأداء فإن هاتف آيفون يحتل مرتبة خاصة به لوحده، حيث لا يقترب هاتف بيكسل 4 من مطابقة النتائج أحادية النواة أو متعددة النواة لهاتف (iPhone 11) في (Geekbench)، ومع ذلك، وعلى الرغم من التباين في الأداء، هناك مناطق يتفوق فيها هاتف بيكسل من جوجل على هاتف آيفون تمامًا.

في تغريدة انتشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، شارك (James Cham) مقطع فيديو يقارن فيه تجربة صياغة رسالة بريد إلكتروني باستخدام الصوت إلى نص على هاتف آيفون وهاتف بيكسل.

أظهرت النتائج أن الإملاء أكثر دقة على هاتف بيكسل وأسرع من هاتف آيفون، يظهر الفيديو أيضًا أنه بحلول الوقت الذي ينتهي فيه (James Cham) ​​من التحدث، هناك أخطاء في البريد الإلكتروني على آيفون، لكن البريد الإلكتروني على بيكسل لا تشوبه شائبة.

هناك عدد من التفسيرات للفجوة بين جودة النسخ الصوتي بين الجهازين، بما في ذلك، كما يشير 9to5Google، حقيقة أن جوجل تسمح لمالكي بيكسل بتنزيل النموذج الصوتي باللغة الإنجليزية بالكامل مباشرة على هواتفهم حيث يسمح ذلك بالتعامل مع الإملاء في الوقت الحقيقي بنفس السرعة والدقة كما لو تم إرسالها إلى خوادم جوجل.

قام مطور (iOS) المستقل (Ben Harraway) باستخدام التعرف على الكلام على آيفون بدلاً من التعرف على الخادم، وعلى الرغم من أن هاتف أندرويد لا يزال في المقدمة، إلا أن النتائج كانت أكثر تشابهًا مما كانت عليه في الاختبار الأصلي من (Cham).

من حيث التصميم والأداء، فإن آيفون يتفوق، لكن ليس هناك شك في أن آبل لا تزال متخلفة كثيرًا عن المنافسة في مجالات معينة، مثل الإملاء الصوتي للنص ووظائف الذكاء الاصطناعي الافتراضية.

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