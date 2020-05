هواتف جوجل بيكسل تتفوق على هواتف آيفون

تُعد هواتف بيكسل الذكية رد جوجل على هواتف آيفون من الناحية الفنية، لكن هذا لا يعني أنهم دائمًا ما يستهدفون السوق ذاته، لكن بيكسل هو الهاتف المحمول الرائد من جوجل ويتم إطلاق نموذج جديد كل عام، لكن عندما يتعلق الأمر بالأداء فإن هاتف آيفون يحتل مرتبة خاصة به لوحده، حيث لا يقترب هاتف بيكسل 4 من مطابقة النتائج أحادية النواة أو متعددة النواة لهاتف (iPhone 11) في (Geekbench)، ومع ذلك، وعلى الرغم من التباين في الأداء، هناك مناطق يتفوق فيها هاتف بيكسل من جوجل على هاتف آيفون تمامًا.

في تغريدة انتشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، شارك (James Cham) مقطع فيديو يقارن فيه تجربة صياغة رسالة بريد إلكتروني باستخدام الصوت إلى نص على هاتف آيفون وهاتف بيكسل.

I don't think that people appreciate how different the voice to text experience on a Pixel is from an iPhone. So here is a little head to head example. The Pixel is so responsive it feels like it is reading my mind! pic.twitter.com/zmxTKxL3LB

— James Cham ✍🏻 (@jamescham) May 27, 2020