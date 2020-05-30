مقارنة شاملة بين جهازي 2019 iPad و Surface Go 2

يعتبر الجهازان اللوحيان (آيباد 2019) 2019 iPad من آبل، و (سيرفس جو 2) Surface Go 2 من مايكروسوفت من الخيارات المناسبة لأي شخص لديه ميزانية محدودة ويتطلع لشراء جهاز لوحي بمواصفات قوية وسعر مناسب.

ولكن أيهما يعتبر الخيار المناسب لك؟ هذا السؤال أصبح أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، حيث إن جهاز Surface Go 2 قد تحسن بشكل كبير عن الطُرز السابقة في كل شيء، فهو الآن يحتوي على شاشة أكبر، ووحدة معالجة مركزية أسرع، وعمر بطارية أطول، ولكن هل هذا يكفي ليتفوق على حهاز آيباد 2019.

إليك مقارنة شاملة بين جهازي iPad و Surface Go 2:

السعر والمواصفات:

يعتبر جهاز (2019 iPad) هو الأرخص حيث يبدأ بسعر 329 دولارًا، بينما يبدأ جهاز (Surface Go 2) بسعر 399 دولارًا، لكن الطراز الأساسي يأتي بسعة تخزين 64 جيجابايت مقارنةً بسعة 32 جيجابايت في آيباد.

يعمل جهاز (2019 iPad) بمعالج A10 Fusion، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 32 أو 128 جيجابايت. ولكن إذا اخترت سعة 128 جيجابايت سيزيد سعر الجهاز 100 دولارٍ إضافية.

بينما يعمل جهاز Surface Go 2 بمعالج Intel Pentium 4425Y، مع خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 أو 8 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

التصميم:

يأتي جهاز Surface Go 2 بهيكل من المغنيسيوم ويحتوي على مسند يتيح لك دعم الشاشة أو تحويل الجهاز اللوحي إلى حاسوب محمول مع إرفاق لوحة المفاتيح الاختيارية، وهي ميزة يتفوق بها على جهاز iPad 2019 عند استخدام الجهاز لمهام أخرى غير مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الإنترنت.

بينما يحتفظ جهاز iPad 2019 بالتصميم البسيط والانسيابي نفسه الذي لا يميزه عن باقي الطرز الجديدة من آيباد برو، حيث لا توجد ميزات خاصة جديرة بالذكر، فمازال يضم زر الصفحة الرئيسية Touch ID الفعلي الموجود أسفل الحواف السميكة المحيطة بالشاشة.

ولكن جهاز iPad 2019 يتميز أنه يأتي بثلاثة خيارات لونيةهي: الوردي، والرمادي، والفضي، في حين يأتي جهاز Surface Go 2 بخيار لوني واحد فقط هو الفضي.

الشاشة:

يأتي جهاز iPad 2019 بشاشة Retina مقاس 10.2 بوصات، بدقة 1620×2160 بكسلًا، مما يجعله مناسبًا للقراءة في الخارج بسبب شاشته الأكثر سطوعًا.

بينما يأتي جهاز Surface Go 2 بشاشة أكبر بمقاس 10.5 بوصات، بدقة 1280×1920 بكسلًا، مما يجعله مناسبًا للألعاب أو الرسم.

لوحة المفاتيح والقلم:

يأتي كلا الجهازين وحدهما بدون أي ملحقات، لذا ستحتاج إلى شراء لوحة المفاتيح والقلم الذكي بشكل منفصل، حيث يمكنك شراء لوحة مفاتيح Type Cover لجهاز Surface Go 2 بخيارات ألوان أكثر بسعر يبدأ من 129 دولارًا، وتتميز بوظائف أكبر وراحة أكثر في الكتابة عليها.

بينما تقدم آبل لوحة مفاتيح (Smart Folio) لجهاز iPad 2019، التي تتميز بخفة الوزن والنحافة، ولكنها تأتي بسعر أعلى 159 دولارًا، وبالرغم من سهولة فصلها وتركيبها إلا أنها لا تدعم لوحة اللمس.

يدعم كلا الجهازين إدخال القلم الذكي، ولكن يجب عليك إنفاق مبلغ 99 دولارًا إضافي لشراء قلم Apple Pencil أو قلم Surface Pen.

الأداء:

يوفر كلا الجهازين أداءً مميزًا عندما يتعلق الأمر باستخدام الأجهزة اللوحية لإنجاز المهام اليومية العادية مثل: بث مقاطع الفيديو بدقة 4K، وتصفح الإنترنت باستخدام علامات تبويب متعددة مفتوحة، وتشغيل التطبيقات.

عمر البطارية:

سواء اخترت جهاز Surface Go 2 أو iPad، فإن عمر البطارية قد ينال إعجابك في كلا الجهازين، حيث يقدم جهاز Surface Go 2 عمر بطارية يصل إلى 11 ساعة و 39 دقيقة، بينما يقدم جهاز iPad عمر بطارية يصل إلى 11 ساعة و 58 دقيقة.

المنافذ:

يحتوي جهاز iPad على منفذ شحن لوصلة Lightning مع منفذ لسماعة الرأس من نوع 3.5 مم، بينما يحتوي جهاز Surface Go 2 على منفذ USB-C، إلى جانب منفذ Surface Connect ومنفذ لسماعة الرأس، وفتحة بطاقة microSD و Nano SIM لشبكة LTE.

نظام التشغيل:

سيكون نظام التشغيل iPadOS مألوفًا لمستخدمي هواتف آيفون أو أي شخص يمتلك جهاز iPad قديم، حيث لم تقم آبل بتغيير واجهة المستخدم بشكل كبير، لكن إصدار iPadOS الأخير أُضيفت له أدوات في الشاشة الرئيسية، مع إصدار جديد من متصفح Safari.

بينما يأتي جهاز Surface Go 2 بنظام التشغيل ويندوز 10 إصدار Home الذي يدعم S Mode ، ويوفر بعض التطبيقات المحسّنة للأجهزة اللوحية، حيث يمكنك تنفيذ معظم المهام من خلال المتصفح، بالإضافة لإمكانية تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية (بمجرد الخروج من S Mode).

ما هو الجهاز المناسب لك؟

بفضل التصميم الأكثر حداثة وعملية والمجموعة الكبيرة من المنافذ، يعد جهاز Surface Go 2 خيارًا أفضل من iPad إذا كنت تريد تحسين إنتاجيتك وإنجاز الأعمال اليومية بكفاءة وسرعة.

بينما يعتبر جهاز iPad الذي يقدم عمر بطارية أطول ومجموعة كبيرة من التطبيقات، خيارًا ممتازًا إذا كنت تستهلك الكثير من المحتوى المرئي وتمارس الألعاب.