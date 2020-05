كيف يمكنك جدولة التغريدات في تويتر مباشرة؟

طرحت منصة تويتر في بداية شهر مايو الجاري ميزة جدولة التغريدات لبعض المستخدمين، ولكنها الآن بدأت في طرح هذه الميزة لجميع مستخدمي إصدار سطح المكتب مما يتيح لهم جدولة التغريدات في تاريخ ووقت محددين من خلال منصة تويتر نفسها.

تعتبر هذه الميزة من الميزات التي ينتظرها مستخدمو تويتر منذ فترة طويلة، حيث كانت متوفرة في تطبيق (Tweetdeck)، الذي يمكن للمستخدمين من خلاله جدولة التغريدات وإدارة حسابات متعددة أيضًا، كما توفرها أدوات خارجية مثل: Hootsuite، و Buffer وغيرها.

ولكن الآن يمكنك الوصول إلى ميزة جدولة التغريدات في منصة تويتر نفسها دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية، مما يسهل الأمر على الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على تويتر في عملهم، كما تجعل نشر الإعلانات والأخبار أكثر سلاسة.

للوصول إلى التغريدات المجدولة في أي وقت لإجراء تعديلات عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

إذا لم تكن مستعدًا لنشر التغريدة أو جدولتها، ولكنك تريد حفظها لوقت لاحق لإجراء بعض التعديلات عليها، فيمكنك حفظها كمسودة وذلك من خلال الخطوات التالية:

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020