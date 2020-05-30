كيف يمكنك جدولة التغريدات في تويتر مباشرة؟

طرحت منصة تويتر في بداية شهر مايو الجاري ميزة جدولة التغريدات لبعض المستخدمين، ولكنها الآن بدأت في طرح هذه الميزة لجميع مستخدمي إصدار سطح المكتب مما يتيح لهم جدولة التغريدات في تاريخ ووقت محددين من خلال منصة تويتر نفسها.

تعتبر هذه الميزة من الميزات التي ينتظرها مستخدمو تويتر منذ فترة طويلة، حيث كانت متوفرة في تطبيق (Tweetdeck)، الذي يمكن للمستخدمين من خلاله جدولة التغريدات وإدارة حسابات متعددة أيضًا، كما توفرها أدوات خارجية مثل: Hootsuite، و Buffer وغيرها.

ولكن الآن يمكنك الوصول إلى ميزة جدولة التغريدات في منصة تويتر نفسها دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية، مما يسهل الأمر على الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على تويتر في عملهم، كما تجعل نشر الإعلانات والأخبار أكثر سلاسة.

إليك كيفية جدولة التغريدات في موقع تويتر مباشرة:

انتقل إلى حسابك في تويتر من خلال الحاسوب.

ابدأ في كتابة تغريدة جديدة، وتذكر أن هذه الميزة تعمل مع التغريدات الفردية أو (سلاسل التغريدات) Tweet threads.

اضغط على أيقونة الجدول الزمني (الزر الذي يحتوي على رمز التقويم) في مربع الإنشاء.

سيظهر لك جدول حيث يمكنك ضبط تاريخ ووقت نشر التغريدة.

اضغط على خيار (تأكيد) Confirm، ثم اضغط على خيار (جدولة) Schedule.

للوصول إلى التغريدات المجدولة في أي وقت لإجراء تعديلات عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة الجدول الزمني في المكان المخصص لكتابة التغريدة.

في أسفل الجدول الذي يظهر لك ستجد خيار (التغريدات المجدولة) Scheduled tweets، اضغط عليه، حيث يمكنك فتح أي تغريدة لإجراء تعديل عليها.

إذا كنت تريد حذف أي تغريدة مجدولة لم تعد بحاجة إليها، اضغط على خيار (تعديل) Edit الذي يوجد في الزاوية العلوية اليمنى في نافذة (التغريدات المجدولة).

حدد التغريدة التي تريد حذفها، ثم اضغط على خيار (حذف) Delete.

كيف يمكنك حفظ التغريدات كمسودات؟

إذا لم تكن مستعدًا لنشر التغريدة أو جدولتها، ولكنك تريد حفظها لوقت لاحق لإجراء بعض التعديلات عليها، فيمكنك حفظها كمسودة وذلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك في تويتر من خلال الحاسوب.

ابدأ في كتابة تغريدة جديدة، ولحفظها كمسودة اضغط على زر الإغلاق (X).

اضغط على خيار (حفظ) Save .

وعندما تريد الرجوع لهذه التغريدة، انقر على زر التقويم مرة أخرى.

اضغط على خيار (التغريدات المجدولة) Scheduled tweets.

اضغط على على علامة التبويب (المسودات) Drafts.