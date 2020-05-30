كيفية مشاهدة مهمة سبيس إكس Crew Dragon اليوم

من المقرر أن تصبح سفينة الفضاء (Space Dragon) من Crew Dragon الخاصة بشركة سبيس إكس أول مركبة فضائية خاصة تنقل البشر إلى المدار، حيث سيتم الإطلاق يوم السبت 30 مايو في الساعة 3:22 مساءًا بالتوقيت الشرقي.

ستكون هذه المحاولة الثانية في هذا الإطلاق التاريخي بالنسبة لرواد فضاء ناسا (Bob Behnken و Doug Hurley)، حيث تم إطلاق المحاولة الأولى يوم الأربعاء 27 مايو، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية تم إيقاف الإطلاق قبل أقل من 17 دقيقة من موعده، لكن سيحصلون على فرصة أخرى اليوم، وإذا تأخر إطلاق اليوم لأي سبب، فستكون محاولة الإطلاق التالية يوم الأحد 31 مايو، الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي.

تخطط وكالة ناسا لتغطية حدث إطلاق سبيس إكس اليوم مباشرة، بدءًا من حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف يغطون كل شيء بدءًا من الاستعدادات للإطلاق إلى إرساء Crew Dragon في (ISS) في الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد 31 مايو.

ما هو الوقت الذي تنطلق فيه سبيس إكس Crew Dragon؟

سينطلق صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس من موقع إطلاق الشركة يوم السبت 30 مايو في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وقت الإطلاق:

الرياض: 10:22 مساءً.

دبي: 11:22 مساءً.

القاهرة: 09:22 مساءً.

نيويورك: 3:22 مساءً.

سان فرانسيسكو: 12:22 مساءً.

لندن: 8:22 مساءً.

برلين: 9:22 مساءً.

موسكو: 10:22 مساءً.

نيودلهي: 12:52 صباحًا (31 مايو).

بكين: 3 : 22 صباحًا (31 مايو).

طوكيو: 4:22 صباحًا (31 مايو).

ملبورن: 5:22 صباحًا (31 مايو).

كيفية مشاهدة مهمة سبيس إكس Crew Dragon:

تقوم وكالة ناسا ببث الحدث مباشرة على قناتها في يوتيوب وعلى موقعها على الويب، كما ستقوم سبيس إكس أيضًا ببث الحدث مباشرة على قناتها في يوتيوب.