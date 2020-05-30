كيفية تفعيل الوضع الداكن في تطبيق جوجل في هواتف أندرويد وآيفون

خلال العام السابق بدأت كل من جوجل وآبل في دعم نظامي التشغيل (أندرويد) Android و (أي أوإس) iOS للتبديل إلى (الوضع الداكن) Dark Mode على مستوى النظام، حيث تتحول جميع عناصر واجهة المستخدم البيضاء أو الساطعة إلى اللون الداكن بالكامل.

وقد حُظيت هذه الميزة بترحيب كبير من المستخدمين لفوائدها العديدة وأهمها: الحفاظ على عمر بطارية الهواتف الذكية خاصة التي تأتي بشاشات OLED، بالإضافة لتخفيف أثار إجهاد العين عند استخدام الهاتف لفترات طويلة.

كيف يمكنك تفعيل الوضع الداكن في تطبيق جوجل في هواتف أندرويد وآيفون؟

في حين نجد أن أحدث إصدارات من نظامي التشغيل أندرويد وأي أوإس تقدم ميزة الوضع الداكن على مستوى النظام منذ فترة، إلا أن الأمر متروك لمطوري تطبيقات الجهات الخارجية لدعم الوضع الداكن في تطبيقاتهم، وقد قام بعضهم بذلك، بينما البعض الأخر في طريقهم لدعمه.

كيفية دعم الوضع الداكن في Google App:

ملاحظة: إذا كان الوضع الداكن متاحًا لك، فقد ترى نافذة منبثقة في أسفل شاشة الهاتف، تُخبرك أنه يمكنك الوصول إليه الآن وتسألك إذا كنت تريد تنشيطه، وإذا لم يظهر لك، اتبع الخطوات التالية:

تأكد من تنزيل أحدث إصدار من (تطبيق جوجل) Google App وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

في الهواتف التي تعمل بإصدار أندرويد 10 أو أحدث: إذا قمت بتفعيل الوضع الداكن على مستوى النظام في الهاتف، ستجد أن تطبيق جوجل سيتحول تلقائيًا للوضع الجديد.

أما في الهواتف التي تعمل بإصدار أندرويد 9 أو إصدار أقدم، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جوجل في هاتف أندرويد.

اختر (المزيد) More.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

هنا، يمكنك التبديل بين الوضع الفاتح والداكن.

في هواتف آيفون التي تعمل بإصدار iOS 13 أو أحدث: إذا قمت بتمكين الوضع الداكن على مستوى النظام، ستجد أن تطبيق جوجل سيتحول تلقائيًا للوضع الجديد.

في هواتف آيفون التي تعمل بإصدار iOS 12 أو أقدم، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جوجل في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (المزيد) More.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

هنا، يمكنك التبديل بين الوضع الفاتح والداكن.

الجدير بالذكر أن العديد من تطبيقات جوجل الشهيرة قد بدأت في دعم الوضع الداكن، حيث أضافت تطبيقات مثل: جيميل، وتقويم جوجل، ويوتيوب وضعًا داكنًا في كلا من نظامي التشغيل أندرويد وأي أوإس.

كما بدأت المزيد من شركات التقنية في إضافة هذا الوضع لتطبيقاتها ومواقعها مثل فيسبوك التي أضافت الوضع الداكن لموقعها في إصدار سطح المكتب، بالإضافة لتطبيق واتساب، كما بدأت أنظمة تشغيل الحواسيب ووحدات تحكم الألعاب في تقديم أوضاع داكنة أيضًا.