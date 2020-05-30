نصائح تكنولوجية

كيفية استرداد حساب TikTok خلال 30 يومًا من حذفه

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تطبيق TikTok هو بلا شك المنصة الأولى لعام 2020، على الرغم من أن تطبيق TikTok موجود منذ عام 2016 إلا أنه شهد زيادة هائلة في عدد المستخدمين خلال تفشي جائحة كورونا.

إذا كان لديك حساب على تطبيق TikTok وقررت حذفه في أي وقت، ثم رغبت بإعادة تفعيل الحساب فلا يزال بإمكانك استرداده لكن في ظل ظروف معينة. بافتراض أنك حذفت حسابك قبل أقل من 30 يومًا، إليك كيفية استعادته مرة أخرى.

كيفية استرداد حساب TikTok خلال 30 يومًا من حذفه:

  • افتح التطبيق.
  • في الزاوية اليمنى أسفل الشاشة، انقر فوق رمز الملف الشخصي.
  • انقر على خيار (تسجيل).
  • في أسفل شاشة التسجيل، انقر فوق خيار (تسجيل الدخول) الموجود بجوار خيار (هل لديك بالفعل حساب؟).
  • قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور عن طريق النقر فوق الخيار (استخدام الهاتف، البريد الإلكتروني، اسم المستخدم) في أعلى القائمة، وإذا لم تتذكر كلمة المرور، فيمكنك استعادتها لاحقًا، لكن لا يزال عليك تحديد هذا الخيار.
  • بعد تسجيل الدخول، سيتم نقلك إلى شاشة تخبرك بأن حسابك قيد التنشيط، لتأكيد رغبتك في استعادة حسابك انقر فوق خيار (إعادة تنشيط).

سيتم استرداد حسابك بعد اتباع الخطوات التي تم ذكرها، ويمكنك الآن الاستمرار في استخدام حسابك كالمعتاد، كما يمكنك الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالتطبيق من خلال زيارة القسم المخصص له في موقعنا.

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