صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في JumpStory للصور ومقاطع الفيديو مع خصم 95%

الاشتراك مدى الحياة في منصة JumpStory للصور ومقاطع الفيديو JumpStory™ Authentic Stock Photography: Lifetime Membership.

تتيح لك هذه الصفقة الوصول إلى مكتبة متكاملة من المحتوى المرئي تضم أكثر من 25 مليون صورة ومقطع فيديو ورسوم توضيحية، و Vectors، وأيقونات رائعة.

الوصول إلى 20 ألف صورة جديدة تُضاف إلى الموقع يوميًا.

تحرير الصور، وإدراج النصوص، وضبط التباين، وإدراج شعار علامتك التجارية والمزيد باستخدام محرر الصور المدمج.

استخدام أداة تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لإزالة الخلفية في ثوانٍ معدودة.

العثور على الصور التي تحتاجها بسهولة باستخدام Search Help.

حفظ صورك المفضلة في أرشيف ذكي، أو تحميل صورك الخاصة وتحسينها باستخدام المحرر المدمج وأدوات الذكاء الاصطناعي.

تنبأ بتأثير الصور على عملائك مع أداة HighJumper.

طبيعة الاستخدام: الشخصي والتجاري.

التوافر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب والهاتف.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2340 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

بفضل التطور التكنولوجي الذي نشهده خلال الفترة الأخيرة، تغيرت طريقة جمع الناس للمعلومات والتواصل، حيث أصبح المحتوى المرئي هو الأكثر جذبًًا. تشير التقارير إلى أن الأشخاص يحتفظون بنسبة 65% من المعلومات التي تُشارك عبر المحتوى المرئي بدلاً من نسبة 10% للمعلومات بدون محتوى مرئي.

سواء كنت تقوم بتصميم موقع على الإنترنت، أو تقوم بحملات تسويق إلكتروني لمشروعك، أو تدير مدونة، فستحتاج إلى الصور ومقاطع الفيديو المناسبة لجذب جمهورك، ولكن التقاطها يتطلب جهدًا كبيرًا، ويستهلك الكثير من الوقت، وهذا ما يجعل الصور غير محفوظة الحقوق خيارًا رائعًا.

الطريقة التقليدية التي يلجأ لها الكثيرون هي الاعتماد على الخدمات التي توفر مكتبات الصور أونلاين، ولكن العديد من هذه الخدمات تكلف رسومًا شهرية باهظة الثمن، أو رسومًا لكل صورة.

لحسن الحظ؛ يمكنك زيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت والمال من خلال الاشتراك مدى الحياة في منصة JumpStory التي توفر لك عددًا لا يحصى من الصور، والرسوم التوضيحية ومقاطع الفيديو عالية الجودة، بالإضافة إلى محرر صور مدمج، وأدوات تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي مع خصم 95%.

تضم JumpStory أكثر من 25 مليون صورة أصلية، ورسوم توضيحية، و Vectors، وحتى مقاطع فيديو، وكل هذه العناصر مصنفة في فئات لتسهيل البحث، كما أنها قابلة للتخصيص بالكامل داخل محرر الصور، مما يتيح لك تحقيق أقصى استفادة من الصور التي تختارها.

تستخدم منصة JumpStory الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على ما تبحث عنه بالضبط في غضون ثوانِِ، وإزالة الخلفية من الصور بسهولة، كما تقدم ميزة فريدة تُسمى (Highjumper) وهي أداة تتنبأ بتأثير صور معينة على عملائك.

أفضل ما في الأمر هو أن مكتبة JumpStory الهائلة تستقبل أكثر من 20.000 صورة جديدة يوميًا، لذا سيبقى المحتوى مُحدث دائمًا، وكل الصور جاهزة للاستخدام الشخصي، والتجاري وخالية من حقوق الملكية تمامًا، مما يعني أنك تدفع مرة واحدة فقط للتسجيل والوصول إلى المكتبة بأكملها، كما لا يوجد حد معين لعدد التنزيلات.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2340 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 99.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

يتيح لك الاشتراك في (JumpStory) العديد من الميزات أهمها:

الوصول إلى مكتبة متكاملة من المحتوى المرئي تضم أكثر من 25 مليون صورة ومقطع فيديو ورسوم توضيحية، و Vectors، وأيقونات رائعة.

الوصول إلى 20 ألف صورة جديدة تُضاف إلى الموقع يوميًا.

تحرير الصور، وإدراج النصوص، وضبط التباين، وإدراج شعار علامتك التجارية والمزيد باستخدام محرر الصور المدمج.

استخدام أداة تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لإزالة الخلفية في ثوانٍ معدودة.

العثور على الصور التي تحتاجها بسهولة باستخدام Search Help.

حفظ صورك المفضلة في أرشيف ذكي، أو تحميل صورك الخاصة وتحسينها باستخدام المحرر المدمج وأدوات الذكاء الاصطناعي.

تنبأ بتأثير الصور على عملائك مع أداة HighJumper.

طبيعة الاستخدام: الشخصي والتجاري.

هذه الخطة متاحة فقط للعملاء الجدد.

مقارنة بالمنصات الأخرى مثل: Adobe Stock ، توفر منصة JumpStory وصولاً غير محدود إلى الملايين من العناصر المرئية دون أي تكاليف مخفية لكل صورة أو شروط ترخيص معقدة.