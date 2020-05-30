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سوني تعقد حدث بشأن PS5 بتاريخ 4 يونيو

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أكدت شركة سوني رسميًا أن حدثها التالي لمنصة (PlayStation 5) سيعقد يوم الخميس 4 يونيو، وتعد الشركة اليابانية بإلقاء نظرة على مستقبل الألعاب على (PlayStation 5)، على أن يجري بث الحدث بشكل مباشر عبر موقع (PlayStation) الرسمي.

ومن المفترض أن يستمر الحدث لأكثر من ساعة بقليل، على أن يتضمن نظرة أولى على الألعاب التي سيلعبها المستخدم بعد إطلاق (PlayStation 5) في موسم عطلات نهاية السنة، وذلك وفقًا لتصريحات (جيم رايان) Jim Ryan، الرئيس والمدير التنفيذي لقطاع الترفيه التفاعلي من سوني.

ويقول ريان: “تمثل الألعاب القادمة إلى (PS5) الأفضل في الصناعة من الاستوديوهات المبتكرة التي تمتد عبر العالم، وعملت جميع الاستوديوهات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، بجد لتطوير الألعاب التي ستعرض إمكانات العتاد، وسيستمر هذا العرض الرقمي لأكثر من ساعة بقليل، بحيث نشهد جميعًا بشكل افتراضي تجربة الإثارة معًا”.

وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن سوني ستقيم حدث (PS5) يوم 3 يونيو، مع التركيز بشكل أساسي على الألعاب، ومن غير المتوقع أن تكشف سوني عن كل تفاصيل منصة (PS5) في هذا الحدث، ويشاع أن الشركة تخطط لعقد المزيد من الأحداث في الأسابيع والأشهر القادمة.

ويوضح ريان: “هذا جزء من سلسلتنا من تحديثات (PS5)، وكن مطمئنًا، سيظل لدينا الكثير لنشاركه معك بعد عرض الأسبوع المقبل”.

وكشفت سوني حتى الآن عن مواصفات (PS5) وشعارها وذراع التحكم اللاسلكية الجديدة لمنصة الجيل التالي، لكنها لم تعرض بعد منصة (PS5) نفسها، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيتغير في حدث 4 يونيو.

ويحتوي جهاز (PS5) على وحدة معالجة مركزية مخصصة (AMD Zen 2) ثمانية النوى العاملة بتردد 3.5 جيجاهيرتزًا (تردد متغير) ووحدة معالجة رسومات مخصصة تستند إلى معمارية (RDNA 2) من (AMD) التي تعد بقوة معالجة تصل إلى 10.28 تيرافلوب و 36 وحدة حساب بتردد 2.23 جيجاهيرتزًا (تردد متغير أيضًا).

ويعتبر قرص التخزين من نوع (SSD) بمثابة جزء مهم من منصة (PlayStation 5) الجديدة من سوني، إذ هناك 825 جيجابايت من مساحة التخزين مع 5.5 جيجابايت في الثانية من الأداء، وقدمت شركة (Epic Games) حديثًا عرضًا تقنيًا للعبة (Unreal 5) على (PS5)، لإظهار مدى سرعة تحميل الرسومات السينمائية بدقة 8K وتأثيرات الإضاءة الديناميكية.

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