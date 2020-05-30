عالم الكمبيوتر

سامسونج تطلق إصدارًا جديدًا من حاسوبها المحمول Galaxy Book S

سامسونج تطلق إصدارًا جديدًا من حاسوبها المحمول Galaxy Book S
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أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة عن إطلاق نسخة جديدة من حاسوبها المحمول (جالاكسي بوك إس) Galaxy Book S تمتاز بأنها تحتوي معالجًا من معالجات شركة إنتل.

وكانت الشركة الكورية قد أعلنت عن (جالاكسي بوك إس) في شهر آب/ أغسطس الماضي بوصفه حاسوبًا محمولًا يحتوي معالجًا من إنتاج شركة كوالكوم، وهو (سنابدراجون 8سي إكس) Snapdragon 8cx، ولكن النسخة الجديدة تأتي مع معالج Intel Core i5 مع تقنية Intel Hybrid.

 ويقدم الحاسوب شاشة بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل، وكاميرا بدقة 1 ميجابكسل، كما يقدم الحاسوب الذي يزن 950 جرامًا فقط ولا تتجاوز سماكته 11.8 ميليمترًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت من نوع eUFS.

ويأتي الحاسوب مع منفذي USB-C، ومنفذ لسماعات الأذن، ومنفذ لقارئ بطاقات الذاكرة من نوع microSD. أما البطارية فهي باستطاعة 42 واط/ الساعة وهي تدوم لمدة 17 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويدعم (جالاكسي بوك إس) الإصدار الأحدث من شبكات واي فاي Wi-Fi 6، وشبكات الجيل الرابع LTE، ويتوفر باللونين الذهبي، والرمادي، ويتوفر بسعر يبدأ من 999 يورو.

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