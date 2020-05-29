5 من أبرز تطبيقات التلوين والرسم في عام 2020

يعد التلوين والرسم طريقة رائعة لتمضية الوقت وتقليل التوتر والقلق، كما يُساعد على تعزيز التركيز وتشجيع الإبداع وتنمية موهبة اختيار الألوان ومزجها، وهو بديل رائع للألعاب.

والآن بفضل توفر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أصبح من السهل تحويل هذه الأجهزة إلى لوحات تلوين ورسم رائعة بفضل التطبيقات المتوفرة المخصصة لذلك دون إحداث فوضى في المنزل أو إهدار الأوراق.

إليك 5 من أبرز تطبيقات التلوين والرسم في عام 2020:

1- تطبيق Voxly:

يتيح تطبيق Voxly الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الصور الثلاثية الأبعاد الممتعة والمزدوجة، مثل: الحيوانات المضحكة، والمناظر الطبيعية، والكائنات البحرية، والشخصيات الافتراضية، حيث يمكنك إنشاء صور ثلاثية الأبعاد تبدو رائعة في الشاشة.

ويتيح التطبيق سهولة مشاركة الأعمال الفنية التي أنشأتها مع الأصدقاء والعائلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك وإنستاجرام وتطبيقات المراسلة، مع تقديم محتوى حصري بشكل أسبوعي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق COLOR – Coloring Book:

يقدم تطبيق COLOR – Coloring Book تجربة تلوين جديدة تمامًا باستخدام ألوان الفضاء والنيون لجعل الصور مختلفة ومشعة، تُرسم الصور بواسطة مصممين احترافيين بشكل يدوي، كما تُحدث المكتبة الخاصة بالصور يوميًا بصور جديدة.

لذلك سيكون لديك دائمًا بعض الصور الجديدة لتلوينها، كما تُرتب جميع الصور في فئات واضحة وذلك لتسهيل عمليات البحث عن الصور التي تُريدها، وعند الانتهاء من تلوين صورك يمكنك إضافتها إلى شاشة هاتفك بسهولة باستخدام التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Pigment:

يعد تطبيق Pigment من أشهر تطبيقات التلوين والرسم، حيث يقدم الآلاف من صفحات التلوين مع 29 قلم وفرشاة مختلفة، وثلاثة أوضاع مختلفة للرسم أو التلوين.

كما يتيح لك استيراد صورك الخاصة لتلوينها، أو الاختيار من مجموعة واسعة من الرسوم التوضيحية والصور المختلفة، مثل: الأشخاص، والحيوانات، والمناظر الطبيعية، وصور الأنمي.

يقدم التطبيق أكثر من 25 نوعًا من أدوات التلوين، مثل: الأقلام الملونة، وقلم التحديد، وفرشاة الطلاء، بالإضافة إلى دعم Apple Pencil وإمكانية مشاركة الصور الملونة مع العائلة أو الأصدقاء.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Color by Number:

يعد تطبيق Color by number لعبة فنية تعليمية لتلوين الصور وتخفيف الضغط والتوتر، عن طريق النقر على الأرقام وإعطاء ألوان زاهية لرسوماتك، حيث يمكنك الاختيار من بين عدد كبير من اللوحات والرسومات لإضفاء اللون الموجود في خيالك.

ما عليك سوى النقر على رقم اللون الذي تريد أن تبدأ به، كما يساعد التطبيق الأطفال الأصغر سنًا على تعلم الأرقام والتعرف عليها، أما للأطفال الأكبر سنًا فهو تطبيق رائع لكسر الملل وتنمية مواهبهم في الرسم والتلوين واختيار الألوان.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Recolor:

يسمح لك تطبيق Recolor بتلوين الصور المسطحة وكذلك الصور الثلاثية الأبعاد، حيث يتيح لك أكثر من 4000 صفحة تلوين لعشرات الفئات، مثل: الصور الشخصية، والخيالية، والحيوانات والأزهار، والأزياء وغيرها الكثير.

ولديه مجتمع تلوين يضم ملايين الأعضاء لمشاركة الرسومات وعرضها من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 80 تأثيرًا وفلترًا ومخططًا يمكنك الاختيار من بينهم، كما يقدم 3 صور مجانية لتلوينها كل يوم، مع إمكانية مشاركة صورك الملونة مع الآخرين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.