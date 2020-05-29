فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا للتفاعل مع الأحداث المباشرة

أطلقت شركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا صُمم لجعل مشاهدة الأحداث المباشرة ذات طابع اجتماعي أكثر، ويحمل التطبيق اسم Venue.

وطوّر تطبيق Venue مجموعة البحث والتطوير التابعة لفيسبوك المعروف باسم فريق تجربة المنتجات الجديدة NPE، وأشار موقع (تك كرنش) TechCrunch إلى أن فيسبوك تهدف من خلاله إلى أن يكون البديل عن موقع تويتر الذي أصبح الطريقة الأكثر شيوعًا للدردشة أثناء مشاهدة الأحداث المباشرة.

وفي حين أن تويتر يسمح لأي من مستخدميه بالانضمام إلى المحادثة، ويكون ذلك عادةً عن طريق التغريد باستخدام الوسم (الهاشتاج) الخاص بالحدث، فإن Venue يقدم تجربة أكثر تنظيمًا، إذ سيأتي التعليق بصورة أساسية من مجموعة مختارة من المعلقين الخبراء مثل الصحفيين أو الرياضيين، في حين ستتركز مشاركة عامة المستخدمين في المحادثات أو الاستطلاعات عن لحظات محددة.

وفي محاولة واضحة لتسهيل تركيز المشاهدين على شاشة واحدة في كل مرة، فإنهم سيتلقون إشعارات عبر التطبيق عندما يكون هناك حدث رقمي جديد يمكنهم التفاعل معه. وتُطلق فيسبوك على الأشياء المهمة في الأحداث اسم “اللحظات”، وتقول: إن (اللحظات) ستحدث عندما يعتقد مضيف Venue أن شيئًا لا يُنسى أو مثيرًا للاهتمام يحدث أثناء الحدث.

يُشار إلى أن هذا هو التطبيق الجديد الثالث الذي تم إصداره من قبل فريق NPE خلال الأسبوع الحالي هذا الأسبوع، فقد أطلق الفريق يوم الأربعاء Collab، وهو تطبيق مستوحى من (تيك توك) TikTok ومصمم للمساعدة في التعاون الموسيقي. وهناك أيضًا Catchup، وهو تطبيق مكالمات صوتية مصمم لتنسيق المكالمات الجماعية.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق Venue الآن للأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، و iOS.