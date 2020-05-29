برامج وتطبيقات

فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا للتفاعل مع الأحداث المباشرة

فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا للتفاعل مع الأحداث المباشرة
227

أطلقت شركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا صُمم لجعل مشاهدة الأحداث المباشرة ذات طابع اجتماعي أكثر، ويحمل التطبيق اسم Venue.

وطوّر تطبيق Venue مجموعة البحث والتطوير التابعة لفيسبوك المعروف باسم فريق تجربة المنتجات الجديدة NPE، وأشار موقع (تك كرنش) TechCrunch إلى أن فيسبوك تهدف من خلاله إلى أن يكون البديل عن موقع تويتر الذي أصبح الطريقة الأكثر شيوعًا للدردشة أثناء مشاهدة الأحداث المباشرة.

وفي حين أن تويتر يسمح لأي من مستخدميه بالانضمام إلى المحادثة، ويكون ذلك عادةً عن طريق التغريد باستخدام الوسم (الهاشتاج) الخاص بالحدث، فإن Venue يقدم تجربة أكثر تنظيمًا، إذ سيأتي التعليق بصورة أساسية من مجموعة مختارة من المعلقين الخبراء مثل الصحفيين أو الرياضيين، في حين ستتركز مشاركة عامة المستخدمين في المحادثات أو الاستطلاعات عن لحظات محددة.

فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا للدردشة أثناء الأحداث المباشرة

وفي محاولة واضحة لتسهيل تركيز المشاهدين على شاشة واحدة في كل مرة، فإنهم سيتلقون إشعارات عبر التطبيق عندما يكون هناك حدث رقمي جديد يمكنهم التفاعل معه. وتُطلق فيسبوك على الأشياء المهمة في الأحداث اسم “اللحظات”، وتقول: إن (اللحظات) ستحدث عندما يعتقد مضيف Venue أن شيئًا لا يُنسى أو مثيرًا للاهتمام يحدث أثناء الحدث.

يُشار إلى أن هذا هو التطبيق الجديد الثالث الذي تم إصداره من قبل فريق NPE خلال الأسبوع الحالي هذا الأسبوع، فقد أطلق الفريق يوم الأربعاء Collab، وهو تطبيق مستوحى من (تيك توك) TikTok ومصمم للمساعدة في التعاون الموسيقي. وهناك أيضًا Catchup، وهو تطبيق مكالمات صوتية مصمم لتنسيق المكالمات الجماعية.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق Venue الآن للأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، و iOS.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أخبار الإنترنت

زوكربيرج يخرج عن صمته ويكشف عن موقفه من معركة ترامب مع تويتر

دراسات وتقارير

ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي “ينتقم فيه” من شركات التواصل

برامج وتطبيقات

فيسبوك تطلق تطبيق Collab المستوحى من TikTok

أخبار الإنترنت

فيسبوك تعيد تسمية محفظة Calibra الرقمية إلى Novi

برامج وتطبيقات

فيسبوك تطلق تطبيق CatchUp للمكالمات الصوتية بميزات فريدة

الأمن الإلكتروني

NSO Group تنتحل شخصية فيسبوك لنشر برامج التجسس

أخبار الإنترنت

زوكربيرج: سنفتح باب التوظيف عن بُعد

أخبار الإنترنت

فيسبوك تعلن عن خدمتها الجديدة Facebook Shops

أخبار الإنترنت

مارك زوكربيرج قلق من تأثير الصين على تنظيم الإنترنت

دراسات وتقارير

استحواذ فيسبوك على GIPHY يساعدها على تتبع المنافسين

برامج وتطبيقات

واتساب تختبر دمج خدمة “غرف مسنجر” في تطبيقها

أخبار قطاع الأعمال

فيسبوك تستحوذ على خدمة GIPHY الشهيرة

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد