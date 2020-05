جوجل تطلق أداة تستخدم الواقع المعزز للحفاظ على “التباعد الاجتماعي”

أطلقت شركة جوجل أداة جديدة تستخدم تقنية الواقع المعزز لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي الذي أصبح ضرورة للحد من انتشار وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020