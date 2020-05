الحرب تتصاعد .. تويتر يُخفي تغريدة لترامب لأنه “مجَّد العنف”

أخفى موقع تويتر اليوم الجمعة إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) للمرة الأولى، وبرر ذلك بأن التغريدة تخرق قواعده من خلال “تمجيد العنف” في إشارة إلى تصريح الرئيس بأنه يحق للسلطات إطلاق النار على اللصوص في الاحتجاجات الجارية في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ويُعتقد أن قرار تويتر بإخفاء التغريدة سيؤدي إلى تصعيد الخلاف بين ترامب وشركات التقنية، خاصةً أنه جاء بعد ساعات من توقيع ترامب على أمر تنفيذي يهدد شركات وسائل التواصل الاجتماعي في وادي السليكون بأنظمة جديدة تتعلق بحرية التعبير، وذلك وسط صراع مع تويتر بعد أن أضافت الشركة علامة التحقق من الحقائق إلى تغريداته قبل أيام بشأن ادعاءات لا أساس لها من خطر حدوث احتيال في التصويت عبر البريد.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020