أخبار الإنترنت

يوتيوب تطلق ميزة الفصول لتسهيل التنقل في المقاطع الطويلة

يوتيوب تطلق ميزة الفصول لتسهيل التنقل في المقاطع الطويلة
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أعلنت شركة يوتيوب اليوم الخميس عن إطلاق ميزتها الجديدة (فصول الفيديو) Video Chapters التي تستخدم الطوابع الزمنية التي يُضيفها منشئو المحتوى إلى مقاطع الفيديو خاصتهم.

وتهدف الميزة الجديدة – الذي بدأت يوتيوب في اختبارها منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي – إلى السماح للمشاهدين بالانتقال بسرعة وسهولة إلى القسم المراد مشاهدته من الفيديو، أو إعادة مشاهدة قسم من الفيديو.

يوتيوب تطلق ميزة الفصول لتسهيل التنقل في المقاطع الطويلة

والآن أصبحت ميزة Video Chapters متاحة لجميع المستخدمين عبر أجهزة سطح المكتب، والأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، و iOS. وستُفعَّل الميزة تلقائيًا إذا أضاف منشئو المحتوى معلومات القسم إلى وصف الفيديو مع سطور توضح الطوابع الزمنية لكل قسم وعنوانه.

وتفرض الميزة الجديدة على منشئي المحتوى إضافة ما لا يقل عن 3 طوابع زمنية بحيث لا تقل مدتها عن 10 ثوانٍ. ولتسهيل تنقل المشاهدين بين الفصول، أضافت يوتيوب إلى الأجهزة المحمولة تغذية لمسية تجعلهم يُحسون حين الانتقال بين الفصول.

وقالت يوتيوب: إن الميزة حظيت باستحسان كبير حين اختبارها، لذا قررت إطلاقها لجميع المستخدمين. وأضافت الشركة أن الميزة لن تؤثر على توصيات الفيديو.

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