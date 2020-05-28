نصائح تكنولوجية

كيف تشارك موقعك باستخدام Plus Codes في خرائط جوجل؟

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قدمت جوجل ميزة Plus Codes قبل خمس سنوات، حيث يتيح لك Plus Codes مشاركة موقعك بتنسيق أبجدي رقمي قصير، سواءً كنت لا تستطيع العثور على العنوان أو أنك في مكان مجهول، كما أصبحت جوجل الآن تسهل مشاركة Plus Codes أكثر من أي وقت مضى.

بدءًا من اليوم يمكن لمستخدمي نظام أندرويد مشاركة الموقع المحدد بالضبط، حيث يمكنك ببساطة النقر على نقطة موقعك الزرقاء في خرائط جوجل وبمجرد النقر عليها سترى Plus Codes الخاص بك، بالإضافة إلى خيار مشاركته مع الآخرين أو حفظ الموقع، كما يمكنك أيضًا اختيار مشاركة رقم هاتفك معه.

يمكنك أيضًا أن تصل بالميزة الجديد لموقع منفصل من خلال النقر مع الاستمرار على الخريطة لإسقاط الدبوس؛ وستتمكن حينئذٍ من رؤية رمز الموقع المفتوح لهذا المكان.

هذه الرموز قابلة للبحث في كل من خرائط جوجل وبحث جوجل، لذا فهي طريقة مناسبة لتوفير موقع للقاءات والأحداث، ويمكن أن تكون أيضًا منقذًا حرفيًا للحياة في حالات الطوارئ عندما لا تعرف موقعك بالضبط.

التكنولوجيا التي تقف خلف هذه الميزة مفتوحة المصدر أيضًا، لذا يتمتع المطورون بالحرية في العمل عليها، والآن بعد أن جعلتها جوجل أكثر بروزًا، فقد تصبح في الواقع أكثر شيوعًا، حيث سيتم طرح تحديث للميزة لجميع مستخدمي أندرويد على مدار الأسابيع القادمة على الرغم من أن الميزة قد تكون متاحة بالفعل لبعض المستخدمين حاليًا.

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