كيفية حل مشكلة الشاشة الزرقاء في حواسيب HP عند تحديث ويندوز 10

اشتكي الكثير من مستخدمي حواسيب HP المحمولة والمكتبية خلال الأيام الأخيرة من ظهور شاشة زرقاء عند بدء تشغيل حواسيبهم بعد تحديث نظام التشغيل ويندوز 10.

وقد أصدرت شركة HP تصحيحًا ولكن يبدو أنه نجح في إصلاح المشكلة لبعض المستخدمين، ولكن لا يزال البعض الآخر يواجه بعض المشكلات.

إليك كيفية إصلاح مشكلة ظهور الشاشة الزرقاء في حواسيب HP بعد تحديث ويندوز 10:

ما هي تفاصيل المشكلة؟

تظهر مشكلة الشاشة الزرقاء في حواسيب HP – بعد تثبيت تحدث نظام ويندوز 10 الأخير – مع رسالة خطأ: (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) ويحدث هذا الخطأ عندما يقوم برنامج (Kernel mode) بإنشاء استثناء لا يمكن لمعالج الخطأ اكتشافه كما تشير بعض التقارير.

وعندما تظهر الشاشة الزرقاء، لا يوجد شيء يمكن القيام به، حيث يتعرض النظام لتعطل كامل ويتوقف في (مرحلة الإقلاع) Boot حيث يحاول الجهاز العمل ولكنه يفشل باستمرار.

كما اشتكي أحد مستخدمي Reddit من حدوث إعادة التمهيد مرة أخرى على الفور بمجرد الوصول إلى شاشة تسجيل الدخول وهذا يحدث حتى في الوضع الآمن.

حتى الآن، لا توجد معلومات عن مدى انتشار المشكلة بين مستخدمي حواسيب HP، ولكن هناك تقارير مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع Reddit ومنتديات HP تصف المشكلة. ومن الواضح أن المشكلة أصابت بعض طرز حواسيب HP، التي تشمل: Pavilion و Omen و Obelisk و Envy.

ظهرت المشكلة في شهر مايو الجاري ولم يتضح سببها حتى الآن، ولكن بعض الأشخاص ربطوا الخطأ بتصحيح لنظام التشغيل أًرسل في 12 مايو، بينما افترض آخرون أن التحديث KB4556799 – الذي أثبت بالفعل أنه يحتوي على عدة أخطاء – هو سبب المشكلة.

ويذكر أخرون أن ظهور الشاشة الزرقاء ناتج عن مشكلات التوافق بين تحديثات (ويندوز ديفيندر) Windows Defender و HP.

وقد وجهت (HP Japan) الاتهام رسميًا في تغريدة إلى تحديث ويندوز 10 الأخير وأوصت المستخدمين بالعودة إلى إصدار أكثر استقرارًا من نظام التشغيل.

ماذا تفعل الآن؟

أصدرت HP تحديثًا لحل المشكلة من خلال أداة (Windows Update) وليس تطبيق Support Assist الخاص بها، حيث نجح هذا التحديث في إصلاح المشكلة لبعض المستخدمين.

وقد اكتشف أحد أعضاء منتديات AskWoody تحديثًا لبرنامج HP Software Component 4.1.4.3079 في حاسوب Omen المكتبي، وبعد تثبيته، اختفت مشكلة ظهور الشاشة الزرقاء.

ولسوء الحظ، يبدو أن هذا التصحيح لا يعمل مع جميع المستخدمين حيث ذكر أشخاص أخرين في المنتدى أنهم قاموا بتثبيت التحديث 4.1.4.3079 في 9 مايو، ولكنهم واجهوا المشكلة نفسها في 10 مايو و 19 مايو.

يمكن تجربة تثبيت هذا التحديث الخاص بشركة Hp باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة (الإعدادات).

اختر (التحديث والأمان) Update and Security.

اضغط على (تحديثات ويندوز) Windows Updates من القائمة اليمنى.

اضغط على خيار (البحث عن التحديثات) Check for Updates، حيث يمكنك التحقق من وجود تحديثات.

ونظرًا لمعدل النجاح غير المعروف لهذا التصحيح، فإن أفضل طريقة لإصلاح هذه المشكلة هي إعادة عمل حاسوب HP بإصدار أقدم من ويندوز 10، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة (الإعدادات).

اختر (التحديث والأمان) Update and Security.

اضغط على خيار (تحديث ويندوز) Windows Update.

اضغط على رابط (عرض تاريخ التحديثات) View Update History في الأسفل.

اضغط على خيار (إلغاء تثبيت التحديثات) Uninstall updates.