نصائح تكنولوجية

كيفية استخدام ميزة الفصول الجديدة في يوتيوب

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يأمل يوتيوب أن تسهل ميزة الفصول الجديدة على المستخدمين العثور على أجزاء معينة من الفيديو حيث تم إطلاقها اليوم على أجهزة أندرويد و iOS وسطح المكتب، تستخدم ميزة الفصول الطوابع الزمنية من منشئي المحتوى لتقسيم الفيديو إلى فصول، مما يسمح للمستخدمين بالقفز إلى قسم معين أو إعادة جزء معين، كما تظهر الفصول في الجزء السفلي من مشغل الفيديو وتسحب الطوابع الزمنية من وصف الفيديو.

ميزة الفصول الجديدة في يوتيوب ميزة اختيارية، حيث يمكن لمنشئي المحتوى تمكينها من خلال التأكد من أن أول فصل زمني مدرج في الوصف يبدأ في الساعة (0:00)، وأن هناك ما لا يقل عن ثلاثة فصول زمنية أو فصول يبلغ كل منها 10 ثوانٍ أو أكثر.

لتعطيل الميزة، قم بتغيير الفصل الزمني الأول في الوصف ليكون شيئًا غير (0:00)، مثل (0:01).

يختبر موقع يوتيوب الميزة منذ أبريل وتقول الشركة إنها تلقت ردود فعل إيجابية.

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