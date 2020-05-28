نصائح تكنولوجية

كانون تتيح برنامج كاميرا الويب المجاني لجميع المستخدمين

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أعلنت شركة كانون أن برنامج (EOS Webcam Utility Beta) متاح الآن لنظام (macOS) أيضًا، مما يسمح لمزيد من العملاء باستخدام كاميرا كانون الخاصة بهم ككاميرا ويب. 

أصدرت كانون الأمريكية (Canon USA) برنامجًا جديدًا لمساعدة بعض المستخدمين على التغلب على النقص العالمي في كاميرا الويب بسبب زيادة الطلب الناتج عن فيروس كورونا، حيث أوضح الاعتماد على مكالمات الفيديو للعمل أو لأسباب شخصية للمستخدمين أنه ليست كل كاميرات الويب متساوية، حيث لا تكون جودة الفيديو بحالة جيدة، خاصةً عندما تكون الإضاءة ضعيفة.

على الرغم من أنه من الممكن إعداد كاميرا تملكها لتحسين وضع كاميرا الويب، إلا أنها تتطلب أجهزة إضافية، وفي بعض الحالات تحتاج إلى برامج خارجية مدفوعة.

ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي كانون، فقد تكون محظوظًا؛ لأن (EOS Webcam Utility Beta) الجديد قد يكون بديلاً سهل الاستخدام وقابلًا للتشغيل بشكل مجاني.

كما يوحي الاسم، لا يزال البرنامج في المرحلة التجريبية، وعند إطلاقه في أبريل كان يعمل فقط على أجهزة الحاسب التي تعمل بالإصدار 64 بت من ويندوز 10، والآن أصدرت كانون إصدار (macOS) أيضًا ضمن الإصدار التجريبي أيضًا.

يمكن لبرنامج (EOS Webcam Utility Beta) تحويل بعض كاميرات كانون (DSLRs) والتراكيب الخالية من المرايا و (PowerShot) إلى كاميرات ويب لعقد مؤتمرات الفيديو.

على الرغم من أن البرنامج كان متاحًا فقط لمستخدمي كانون في الولايات المتحدة قبل شهر، فمن الممكن الآن تثبيته بغض النظر عن مكان وجودك، ولا يزال البرنامج مستضافًا فقط على موقع (Canon USA) الإلكتروني، ولكن لا يبدو أن هناك أي حظر جغرافي.

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