برامج وتطبيقات

جوجل تطلق ميزة لمشاركة أي موقع في خرائطها حتى بدون عنوان

جوجل تطلق ميزة لمشاركة أي موقع في خرائطها حتى بدون عنوان
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أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن ميزة جديدة تُسهل على المستخدمين مشاركة عناوينهم عبر خدمة الخرائط التابعة لها، حتى وإن لم يمكن هناك عنوان رسمي.

وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة إلى أن أكثر من ملياري إنسان في جميع أنحاء العالم ليس لديهم عنوان رسمي يُسهل تحديد مكانهم، وللتغلب على هذا التحدي، أطلقت الشركة في عام 2015 خدمة Plus Codes التي تستخدم عناوين رقمية مشتقة من إحداثيات خطوط الطول والعرض. ويمكن استخدامها لتحديد أي موقع على نحو فريد، سواء كان ذلك الموقع في المدن أو في قمم الجبال.

جوجل تطلق ميزة لمشاركة أي موقع في خرائطها حتى بدون عنوان

واليوم، قالت جوجل: إنها سهلت على أي شخص لديه جهاز أندرويد مشاركة موقع باستخدام عناوين Plus Codes في خرائط جوجل. ويمكن استخدام الميزة من خلال الضغط على النقطة الزرقاء التي تمثل موقع المستخدم الحالي للحصول على رمز Plus Codes للموقع الحالي، ويمكن بعدئذ مشاركة الرمز مع الآخرين وكأنه عنوان رسمي.

وأشارت جوجل إلى أنه يمكن البحث عن رموز Plus Codes بسهولة عبر خدمة الخرائط، وحتى محرك البحث التابع لها، ما يعني أن الرمز الذي يحصل عليه أي مستخدم فريد، وهو يتألف من أرقام وأحرف، بالإضافة إلى وحدة محلية تمثل المدينة.

وقالت الشركة: إن الميزة ستتوفر في النسخة الأحدث من تطبيق خرائط جوجل في نظام أندرويد خلال الأسابيع القادمة.

جوجل تطلق ميزة لمشاركة أي موقع في خرائطها حتى بدون عنوان
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