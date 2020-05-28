تعتمد شركة سامسونج كل عام على سلسلة هواتف (جالاكسي نوت) Galaxy Note لتكون بمثابة عرضها الخاص الذي يبرز التقدم التقني في هواتفها، وذلك من خلال تضمينها للعديد من الميزات الفريدة فيها، مثل: المعالج الأحدث، والكاميرات المتعددة، وميزات القلم الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

ومع توقع الكشف عن سلسة هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 خلال شهر أغسطس القادم، فإن سامسونج تحتاج إلى فعل الكثير للتغلب على الشركات المنافسة التي تقدم هواتف رائدة تضم الكثير من الميزات القوية، فهل تستطيع سامسونج القيام بذلك؟

إليك أهم 4 ميزات ينبغي لسامسونج توفيرها في هواتف Galaxy Note 20 القادمة:

1- الحجم المناسب:

على الرغم من أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية تكون أكثر حماسًا للهواتف كبيرة الحجم، إلا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين لا يحبون هذه الميزة، فبالرغم من أن هاتف S20 Ultra قد جاء بشاشة كبيرة مقاسها 6.9 بوصات إلا أن الكثير من المستخدمين وجدوا أن هذا الحجم كان مبالغًا فيه لحد كبير، لذا نأمل ألا تتجاوز سامسونج حاجز 7 بوصات مع هاتف Galaxy Note 20 القادم.

2- التأكد من فاعلية الكاميرات بدلًا من زيدة عددها:

تدعم كاميرا هاتف (S20 Ultra) تقنية تُسمى (Space Zoom) التي تقدم معدل تقريب يصل إلى 100x، وبالرغم من تقديمها صورًا رائعة إلا أن أي شيء يتجاوز معدل تقريب 10x غير مطلوب بصورة كبيرة في الهواتف الذكية.

وبدلًا من ذلك يعتبر التركيز على التقنيات المصاحبة لها مثل: أجهزة الاستشعار الثانوية التي تقدم ميزات مثل: زاوية تصوير واسعة هو الشيء الذي يجب أن تعمل عليه سامسونج في هاتفها القادم.

والأهم من ذلك، يجب على شركة سامسونج التأكد من عمل كاميرا Galaxy Note 20 بدون مشكلات خاصة بعد ظهور الكثير من المشكلات الرئيسية في كاميرا هاتف S20 Ultra التي لم تُحل بعد، لذلك على الشركة الالتزام بالعدسات القياسية والواسعة للغاية والمقربة التي تقدم جميعها نتائج جيدة، لتكون محل ترحيب من المستخدمين.

3- معدل تحديث جديد للشاشة:

مع اعتماد الكثير من شركات الهواتف الذكية على تضمين معدل تحديث شاشة يبلغ 90 أو 120 ميجاهرتزًا في هواتفها، لذلك ينغي أن لا يقل معدل تحديث الشاشة في هواتف Galaxy Note 20 القادمة عن 120 ميجاهرتزًا، لأن هذا من شأنه أن يوفر معدل استجابة أسرع وأكثر سلاسة في الشاشة، ويجعل هاتف جالاكسي نوت 20 القادم هاتف ألعاب قوي.

4- سعر مناسب:

من الصعب تقديم هاتف جديد رائد يحتوي على تقنيات متقدمة بسعر منخفض، ولكن نجد أن سعر البيع الذي يبدأ من 999 دولارًا ولا يتجاوز 1399 دولارًا يعتبر أكثر من مناسب للجميع.

وعلى شركة سامسونج أن تضع في اعتبارها المبيعات الضعيفة لسلسلة هواتف S20 التي أثبتت عدم تقبل المستهلكين للهواتف التي تُكلف الكثير من المال، حيث يتخطى سعرها أحيانًا الحواسيب المحمولة.