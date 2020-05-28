عالم الكمبيوتر

آبل تطلق macOS 10.15.5 مع ميزة لإطالة عمر البطارية

آبل تطلق macOS 10.15.5 مع ميزة لإطالة عمر البطارية
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أطلقت شركة آبل يوم الثلاثاء الإصدار Catalina 10.15.5 من نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS مضيفةً ميزتها الجديدة لسلامة البطارية، وخيارات جديدة في خدمة (فيس تايم) FaceTime.

وتساعد ميزة سلامة البطارية الجديدة على إطالة عمر بطارية حواسيب (ماك بوك)، خاصةً أن بطاريات الليثيوم-أيون – وبطاريات (ماك بوك) منها – ينخفض عمرها مع مرور الزمن، مما يعني أنها تبدأ عادةً في الاحتفاظ بشحن أقل مع تقدم الحاسوب في العمر. وقد صُممت الميزة الجديدة الخاصة بسلامة البطارية في نظام (ماك أوإس) لإبطاء عملية الشيخوخة هذه بحيث تحتفظ البطارية بمزيد من الشحن على مدى مدة زمنية أطول.

وستُشغَّل ميزة سلامة البطارية الجديدة افتراضيًا لأجهزة (ماك بوك) الجديدة التي تُصدر مع macOS 10.15.5 أو بعد الترقية إلى macOS 10.15.5، وذلك في حال كان الحاسوب يدعم منفذ Thunderbolt 3، مما يعني أن ذلك يشمل أجهزة (ماك بوك برو) التي أُطلقت منذ عام 2016، وأجهزة (ماك بوك أير) التي أُطلقت منذ عام 2018.

وسيتيح تحديث macOS 10.15.5 الجديد أيضًا إيقاف تشغيل الميزة في مكالمات (فيس تايم) الجماعية التي تغير حجم صورة المتكلم الحالي، وتضيف عناصر تحكم لتمكن المستخدمين من معايرة شاشة Pro Display XDR على نحو أفضل.

آبل تطلق macOS 10.15.5 مع ميزة لإطالة عمر البطارية
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