5 أشياء يجب فعلها قبل بيع هاتفك القديم لتحقيق ربح إضافي

هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تفكر في بيع هاتفك سواء كان هاتف أندرويد أو آيفون، : فقد تتطلع إلى شراء هاتف جديد، أو لديك الكثير من الهواتف القديمة التي لا تستخدمها، ولذلك تريد بيع بعضها.



مهما كان السبب الذي تحاول من أجله بيع هاتفك، فهناك بعض الأشياء الذي يجب عليك فعلها قبل طرح الهاتف للبيع، مما يضمن لك الحصول على أكبر قدر من المال.

فيما يلي 5 أشياء يجب عليك فعلها قبل بيع هاتفك القديم لتحقيق ربح إضافي:



1- لا تتجاهل الحافظة الخاصة بالهاتف:

إذا كنت تستخدم حافظة خاصة لحماية هاتف أندرويد أو آيفون من الصدمات، فربما مع الاستخدام المتكرر تجد أن الحافظة قد أصبحت قديمة وبُهت لونها وأصبح منظرها غير لائق.

لذلك بمجرد اتخاذ قرار بيعه، قم بشراء حافظة جديدة له، وتخلص من القديمة، حيث أن المنظر الخارجي للهاتف مهم جدًا، ويعتبر عامل الجذب الأول للمشترى خاصة إذا كنت تعرض الهاتف للبيع عبر Facebook Marketplace، أو موقع آخر.

2- تضمين واقي الشاشة كهدية:

يعتبر واقي الشاشة مهمًا جدًا لحماية شاشة الهاتف من الخدوش والصدمات، لذلك إذا وجدت أن واقي شاشة الهاتف يتضمن بعض الخدوش بعد استخدامك له فترة طويلة، قم بتغييره بواحد جديد ويفضل من الزجاج وليس البلاستيك.

حيث يمكنك أن يساعدك ذلك في الحصول على بعض المال الإضافي عند عرض الهاتف للبيع، حتى إذا كان هاتفك قديم بعض الشيء يمكنك تقديم واقي الشاشة كهدية عند عرض الهاتف وذلك لتسريع عملية البيع.

3- ارفق جميع الملحقات الأصلية للهاتف:

يفضل الكثير من المشترين الحصول على الصندوق الأصلي للهاتف والشاحن وربما السماعات الأصلية أيضًا، في بعض الأحيان قد يكون الصندوق أو السماعة الأصلية ليسا مهمين، ولكن يعتبر الشاحن الأصلي جزءًا أساسيًا لا يمكن إغفاله.

لذلك لا تهمل إرفاق هذه الملحقات إذا وُجدت وخاصة الشاحن الأصلي، حيث تعتبر هذه الملحقات ميزات يمكن أن تجذب المشترى من الوهلة الأولى، خاصة عند عرض الهاتف في مواقع بيع الأجهزة الإلكترونية مثل: eBay، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

4- احرص على تنظيف الهاتف:

سواء كنت تبيع هاتفك القديم إلى شخص تعرفه أو شخص غريب أو في مواقع البيع بالتجزئة أو عبر الشركة المصنعة، يجب عليك الاهتمام بشكل خاص بنظافة الهاتف وإزالة الأوساخ من منافذ الصوت والشحن والميكروفون.

فنظرًا لأنك لن تحصل على أي أموال حتى يتحقق المشتري من هاتفك بشكل جيد، فيجب عليك الاهتمام بهذه النقطة بشكل خاص حتى لا ينتهي بك المطاف ببيعه بسعر قليل، ويمكنك تنظيف الهاتف بنفسك بقطعة قماش قطنية بكل سهولة، كما يمكك مراجعة مقال 7 أشياء يجب ألا تستخدمها لتنظيف شاشة الهاتف.

5- قم بإصلاح الشاشة في حالة كسرها:

ربما يكون العامل الأول لبيع الهاتف هو تصدع شاشته نتيجة للسقوط، لكن بيعه بعد إصلاح الشاشة قد يجلب لك المزيد من المال.

يمكنك إجراء بحث في مواقع إصلاح الهواتف أو موقع الشركة المصنعة لهاتفك لمعرفة مقدار تكلفة إصلاح الشاشة المتصدعة أو الهاتف المتضرر من الماء، مقابل قيمة الهاتف الجديد ثم قارن ذلك بتكلفة الإصلاح، إذا كان هناك فرق كافي، فيمكنك إصلاح الهاتف قبل بيعه لتحقيق بعض الربح.

وأخيرا: لا تنسى إجراء نسخ احتياطي لهاتفك وإعادته إلى إعدادات المصنع قبل طرحه للبيع، سيساعد ذلك على حماية هويتك والتأكد من الاحتفاظ بجميع الصور والبيانات الأخرى التي تحتاجها للتبديل إلى هاتف جديد.