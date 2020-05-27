3 إعدادات للرقابة الأبوية يمكنك ضبطها في جهاز التوجيه لحماية أطفالك

زاد اعتمادنا على الإنترنت في المنزل خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا واتباع سياسة العزل المنزلي، وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة قلق الآباء بشأن الحفاظ على أمان أطفالهم عبر الإنترنت.

لحسن الحظ؛ تقدم معظم أنظمة التشغيل التي نستخدمها اليوم أدوات رقابة أبوية مخصصة للحفاظ على أمان الأطفال وخصوصيتهم، ولكن بدلًا من البحث عن هذه الإعدادات وضبطها في كل جهاز على حدة يمكنك توفير الكثير من الوقت من خلال ضبط هذه الإعدادات في جهاز التوجيه نفسه.

حيث يمكنك استخدام جهاز التوجيه الخاص بك للحد من وقت الشاشة، وتحديد من لديه حق الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت ومتى، أو حتى إيقاف اتصال (الواي فاي) Wi-Fi مؤقتًا.

تختلف إعدادات الرقابة الأبوية في أجهزة التوجيه باختلاف الطراز، لذلك قد تحتاج للرجوع إلى دليل طراز جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على التفاصيل، ولكننا سنلقي الآن نظرة عامة على الإعدادات التي يجب البحث عنها، وكيفية استخدامها على أفضل وجه:

أولًا؛ كيفية الوصول إلى إعدادات جهاز التوجيه:

ستحتاج إلى الوصول إلى إعدادات جهاز التوجيه حتى تتمكن من تخصيص اتصال الإنترنت وإدارته لشبكتك المنزلية، ولذلك تأتي معظم الطرز الحديثة من أجهزة التوجيه مع تطبيقات مصاحبة تسمح لك بالاتصال بجهاز التوجيه وضبط الإعدادات حسب رغبتك من هاتفك.

تعتبر هذه التطبيقات طريقة سريعة لضبط الإعدادات ولكن للآسف لا يدعم الكثير منها إعدادات الرقابة الأبوية المتقدمة التي يمكنك تجربتها، لذلك ستحتاج لحاسوبك لضبط هذه الإعدادات:

افتح متصفح الويب على الحاسوب الخاص بك، واكتب عنوان IP لشبكتك في شريط العنوان.

بشكل افتراضي؛ تستخدم معظم أجهزة التوجيه (192.168.1.1) كعنوان IP. ولكن إذا لم ينجح ذلك يمكنك البحث عن عنوان IP الخاص بشبكتك عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الإنترنت والبحث عن التفاصيل أو الإعدادات.

بمجرد كتابة عنوان IP الخاص بك في شريط العنوان، سيُطلب منك بيانات تسجيل الدخول، تقوم بعض الشركات بطباعة هذه البيانات على جهاز التوجيه نفسه أو في دليل المستخدم أو موقع الشركة المصنعة على الويب. وربما تكون قد اخترت بيانات تسجيل دخول خاصة بك عند إعداد جهاز التوجيه لأول مرة.

بمجرد تسجيل الدخول والوصول إلى إعدادات جهاز التوجيه، هناك عدد من الطرق لتخصيص تصفح الإنترنت، اعتمادًا على ميزات جهاز التوجيه الخاص بك.

1- الحد من وقت استخدام الإنترنت:

تتضمن معظم أجهزة التوجيه مع خيارات المراقبة الأبوية إعدادًا للجدولة. وهذا يعني أنه يمكنك جدولة مواعيد تشغيل الشبكة، وكذلك إيقاف التشغيل في وقت معين كل يوم.

يتضمن بعضها الجدولة لأجهزة معينة، بحيث يمكنك اختيار الحاسوب المحمول لطفلك أو الجهاز اللوحي أو منصة الألعاب وفصل الإنترنت عنها في الساعة 8 مساءً مثلًا.

2- منع الوصول إلى مواقع معينة:

تتضمن بعض أجهزة التوجيه إعدادات تتيح لك منع بعض الأجهزة المتصلة من الوصول إلى مواقع محددة، حيث يمكنك اختيار عناوين (URL) محددة لحظرها على أجهزة أطفالك حتى تتمكن من إبعادهم عن أي مواقع ويب قد تكون غير مناسبة لهم.

3- إيقاف اتصال الواي فاي مؤقتًا:

إذا كنت تريد إبعاد أطفالك عن أجهزتهم في وقت معين مثل وقت العشاء ولكن لا تريد إعداد أي جداول أو قيود محددة، فإن إيقاف الاتصال مؤقتًا يعتبر وسيلة سريعة.

تشتمل أجهزة التوجيه الحديثة أو (أجهزة الشبكات المتداخلة) Mesh Networks، مثل: (جوجل واي فاي) Google Wifi على تطبيقات مصاحبة تسمح لك بإيقاف اتصال الإنترنت مؤقتًا على بعض الأجهزة أو كلها واستئنافه بمجرد أن تكون جاهزًا.

كما يدعم الجيل الثاني من جهاز (Nest Wifi) التابع لجوجل عناصر تحكم مساعد جوجل الصوتية بحيث يمكنك أن تقول أمر صوتي للتحكم في اتصال أجهزة الأطفال، مثل: (أوك جوجل، أوقف الواي فاي للأطفال مؤقتًا) OK Google, pause the kids’ Wi-Fi.