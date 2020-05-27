أخبار الإنترنت

يوتيوب يصلح مشكلة تحذف التعليقات المنتقدة للحزب الشيوعي الصيني

يوتيوب يصلح مشكلة تحذف التعليقات المنتقدة للحزب الشيوعي الصيني
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قال موقع يوتيوب: إنه بدأ في إصلاح خطأ في نظام الإشراف التابع له تسبب في حذف التعليقات التي تحتوي على عبارات معينة باللغة الصينية تنتقد الحزب الشيوعي الصيني تلقائيًا.

وأوضح يوتيوب أن الخطأ كان يحذف التعليقات التي تحتوي على عبارتي “共匪” (“قطاع الطرق الشيوعي”) و “五毛” (“حزب الخمسين سنتًا”) من الموقع في غضون ثوانٍ. وتُعد العبارة الأخيرة إهانة للحكومة الوطنية الصينية، في حين أن الأولى عبارة عامية مهينة لمستخدمي الإنترنت المدفوعين للدفاع عن الحزب الشيوعي الصيني من الانتقادات عبر الإنترنت، وهي تنبع من الادعاء بأن هؤلاء المستخدمين يحصلون على 50 سنتًا صينيًا لكل مشاركة.

وأخبر موقع يوتيوب موقع The Verge أنه أصلح المشكلة التي تسببت في حذف التعليقات التي تحتوي على هاتين العبارتين، لكنه لا يزال يبحث في الأسباب العميقة للمشكلة – مما يشير إلى أن عبارات أخرى قد لا تزال متأثرة.

وبدأ الإبلاغ عن عمليات الحذف من قبل المستخدمين في وقت مبكر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، لكن يوتيوب لم يقدم سوى استجابة رسمية للمشكلة بعد أن نشر موقع The Verge تقريرًا عنها أمس الثلاثاء.

ومع أن يوتيوب ألقى باللائمة في عمليات الحذف على خطأ في “أنظمة التنفيذ”، إلا أنه لم يوضح كيف حدث هذا الخطأ. وقال متحدث باسم الموقع لموقع The Verge: إن عمليات الحذف لم تكن نتيجة أي تغيير في سياسة الإشراف الخاصة بيوتيوب، وأن الموقع أصبح يعتمد على أنظمته الآلية أكثر من أي وقت مضى نتيجة لوباء الفيروس التاجي المستجد، مما يفسر عمليات الحذف التلقائية.

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